Marko Ciboci o nepravomoćnoj odluci suda: 'Izigran sam. To je klasična hrvatska priča...'

Tužili su udrugu jer ne žele podmiriti dug od organizacije plesnog natjecanja. Mi smo imali usmeni dogovor, ali to nije priznato na sudu. Gospodin Barbarić i Ivanka Š. su me izigrali. To vam je klasična hrvatska priča, govori nam Marko Ciboci o nedavnom slučaju.

Općinski građanski sud u Zagreb donio je nepravomoćnu presudu u kojoj udruga Nacionalno plesno vijeće Hrvatske, koju je osnovao Ciboci, član žirija showa 'Ples sa zvijezdama' mora vratiti pozajmicu 'tešku' 21.501 eura Ivanu Barbariću, nekadašnjem članu Hrvatske gospodarske komore.

Foto: NovaTv

Prava bitka se vodila oko pitanja je li više od 20 tisuća eura bila pozajmica ili donacija za plesno natjecanje Adriatic Pearl u Dubrovniku 2017. godine, kako piše Jutarnji list. Dogovori između dvije strane datiraju s kraja 2016. na 2017. godinu kada je Barbarić 31. svibnja udruzi prvo uplatio tadašnjih 105.000 kuna, a sutradan još 57.000 kuna.

Ciboci, pak, tvrdi da to nije bila pozajmica već donacija. Poslovnu suradnju s Barbarićem predložila mu je Ivanka Š.

- U siječnju sam krenuo s organizacijom međunarodnog plesnog festivala te su krenuli dogovori, među ostalim, i s hotelima. Do svibnja mi nitko od njih dvoje nije uplatio ništa, pa sam ih na to podsjetio rekavši da sam prisiljen zaustaviti event ako ne dobijem uplate. Barbarić je tad rekao da će na račun udruge uplatiti novac s kojim će se pokriti depozit hotela u Dubrovniku. Ta uplata je stigla u dva navrata, te mi je rekao da ništa ne brinem... Barbarić je naveo da će sponzorstvo biti oko 3,1 milijun kuna, no stiglo je samo 50.000 kuna. Prihvatio sam zadnji njegov prijedlog jer nije bilo druge opcije plaćanja depozita hotelu, a nakon rujna je ostao dug od 170.000 kuna. Ivanka i Ivan su odustali od projekta rekavši mi da su izmanipulirani i da žele nazad svoj novac - ispričao je Ciboci na sudu.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell, Nova TV

Međutim, u Cibocijev dio iskaza sud nije povjerovao jer je mišljenja da bi na uplatnicama bilo navedeno da se radilo o donaciji. Sudu je ključan i dio u kojem je posvjedočeno da je dogovoreno da će udruga isplatiti Barbariću određenu dobit po okončanju eventa, jer iz toga 'evidentno proizlazi da se ne radi o donaciji'.

A na sve to mora se Barbariću podmiriti i 3295 eura parničnog troška s kamatama, kako je pisao Jutarnji. Važno je napomenuti da se ovdje radi o nepravomoćnoj presudi, što znači da strane u sporu još uvijek imaju pravo žalbe.