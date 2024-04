Marko iz 'Braka' o svom bolnom životnom iskustvu: 'Izgubio sam sve, a onda sam se izdigao...'

Mura Klara i Marko u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' su jedno drugome priznali koji su to trenuci u životu koji su ih obilježili. Marko je otkrio kako je imao brojne poroke, no kako je to vrijeme sada iza njega.

- Radio sam kao magarac. Dobiješ tu plaću i s njom ne možeš ništa. I onda sam probao igre na sreću jer sam mislio da ću poduplati plaću. Onda izgubiš sve. Nemaš za stanarinu. Tada sam se doveo u situacije gdje sam rekao kako je toga više dosta. Da sam pametniji od toga. To mi je bila prekretnica nakon 15 godina glupiranja. Mislim da danas nisam pogriješio. Sada živim mirno, super mi je i izdigao sam se iz svega toga. Napokon - rekao je.

Foto: RTL

Kaže kako je u potpunosti iskren te da vjeruje kako će njegova partnerica to i prepoznati.

- Nadam se da mi vjeruje kako je to sada iza mene jer zaista jest. Trebalo mi je više od 15 godina da to shvatim i sam. Da mi ne trebaju te neke stvari u životu kao i takvi ljudi oko mene. Rekao sam joj neke stvari i vodim je na neka mjesta kako bi joj pokazao kako imam neke druge prioritete u životu - dodao je.

Zatim je došao red na Muru. Ona je svom mužu otkrila da ju je jedna bivša veza u potpunosti promijenila jer je nakon toga bila najgora verzija sebe, a sada je postala najbolja.

Foto: RTL