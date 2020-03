Marko je nakon potresa dijelio hranu i pokrivače građanima...

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Odradio najtežu utrku u životu: Neopisivo je ostati bez zraka...

Kandidat treće sezone 'Života na vagi', Marko Kregar (28) iz Novog Vinodolskog, ponudio se pomoći svim Zagrepčanima kojima su domovi oštećeni u potresu. Postao je dio ekipe Crvenog križa, o čemu je progovorio za Story.

- Došao sam u prostorije Crvenog Križa i stavio sam im se na raspolaganje u ovim teškim trenucima... Rasporedili su me na Zrinjevac da bi pomogao oko dijeljenja hrane i toplih napitaka, kao i pokrivača građanima kojima je to u tom trenutku bilo potrebno. Iskreno, nisam neka plašljiva osoba, ali jučer ujutro, kada me potres probudio, osjetio sam strah kao nikad u životu... Možda ne toliko za sebe, već za moje bližnje - rekao je za Story.

Dodao je kako je sretan što nije bio ozlijeđen u tragediji koja je zadesila hrvatsku metropolu.

Iako je iz prve ruke vidio štetu i tugu kao i strah građana, otkrio je da je ipak bilo lijepih trenutaka koje mu daju nadu u bolje sutra.

- Posebno mi je dalo nadu kada mi je došla jedna starija gospođa koja mi je zahvalila na volontiranju u ovim teškim trenucima i što bezbrižno dajem sebe u ovoj krizi. Rekla je da dok ima nas mladih koji tako mislimo, da se ona ne boji za Hrvatsku i da ima nade - zaključio je Marko.

