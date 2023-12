Marko je zaprosio svoju dragu na koncertu Merlina: 'Znao sam da je to to i kupio sam karte!'

Dino Merlin (61) prethodnog vikenda napunio je dvije Arene i razgalio na tisuća obožavatelja no za dva para njegovi koncerti će ostati posebno u doživotnom sjećanju. O jednom paru koji se zaruči u subotu pisali su svi mediji, no Marko Cindrić (24) i Anđela Gulin (24) preduhitrili su ih na prvom koncertu, ali to do sada nisu javno dijelili.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... zaruke na koncertu dine merlina | Video: 24sata Video

Njihov poseban trenutak zabilježili su ostali ljudi iz publike, a Marko nam je otkrio zašto je baš na Merlinovom koncertu zaručio svoju djevojku.

- Za zaruke uvijek tražite nekakav poseban trenutak, netko u privatnosti, netko na velikim događanjima da upotpuni cijeli doživljaj, ali kako kome se poklopi. Nakon objave koncerta i datuma kada ulaznice idu u prodaju, znao sam da je to taj trenutak jer je ona veliki obožavatelj Dine Merlina, a uz to nikad nije bila na koncertu - rekao nam je Marko.

Kako kaže, Anđela o tome nije znala ništa. Karte joj je poklonio za šestu godišnjicu veze, 3. prosinca. Od tog je trenutka krenulo planiranje zaruka, kako i na koji način sve to izvesti, a da bude savršeno iznenađenje. Njegovi bliski prijatelji znali su što Marko planira, a iznenadila ga je reakcija ostalih ljudi iz publike koji su svjedočili prekrasnom trenutku.

- Reakcija ostalih ljudi je stvarno bila nešto posebno, nakon što su i sami ostali iznenađeni. Pružili su nam toliko iskrenih emocija i lijepih želja te sreće s kojom su upotpunili sve - govori nam. Njihove su obitelji bile oduševljene kad su im otkrili vijesti.

- Već duže vrijeme čekaju taj trenutak jer mi, kao mladi par, imamo curicu od skoro dvije godine. Nikad si nismo nametali brak sve dok nije došao trenutak za to, ali evo, izgleda da je došlo vrijeme - poručio nam je za kraj.