Marko Kutlić predstavlja spot za pjesmu 'Uzmi i drugi dio mene'

'Uzmi i drugi dio mene' pjesma je koja mi se dogodila u idealnom trenutku. Nisam je planirao objaviti niti s njom ići na Zagrebački festival, ali kad sam je prvi put čuo, znao sam da je moram snimiti, rekao je

Marko Kutlić, prepoznatljivi glas domaće glazbene scene, objavio je videospot za pjesmu 'Uzmi i drugi dio mene', koju će predstaviti na ovogodišnjem Zagrebačkom festivalu.

- 'Uzmi i drugi dio mene' pjesma je koja mi se dogodila u idealnom trenutku. Nisam je planirao objaviti niti s njom ići na Zagrebački festival, ali kad sam je prvi put čuo, znao sam da je moram snimiti. Za album koji spremam plan je bio da se bazira isključivo na mom kantautorskom radu, ali nisam mogao ostati imun na autorsko djelo Miroslava Rusa. Iako je izašla iz Rusova pera, za mene je to biografska pjesma koja je na kraju postala jedna od najosobnijih pjesama koje sam snimio. Na jednostavan, sirov, ali profinjen način kroz stihove je izrekao sve ono što sam osjećao, ali možda nisam znao izgovoriti - objasnio je Marko Kutlić.

Autor pjesme, Miroslav Rus, istaknuo je posebnu povezanost koja se dogodila tijekom rada na pjesmi: 'Ponekad se u životu sve posloži, klikne, a meni se čini da sam baš taj klik čuo u susretu Marka i mene u pjesmi 'Uzmi i drugi dio mene'. Pjesma je tu i od srca joj želim dug život, a Marku i meni još poneki susret sličan ovome. Uživao sam u svemu - pjevanju, svirci, zaključno sa spotom. Ništa, ali baš ništa ne bih mijenjao.'

Aranžman i produkciju potpisuje Mihael Blum, a na pjesmi su sudjelovali i brojni glazbenici: Alen Svetopetrić (bas gitara), Dado Marinković (bubnjevi), Bruna Oberan (prateći vokali) te Alen Opačić Hrvat na gitari. Videospot potpisuju Filip i Slađana iz produkcije Gržinčić Creative Visuals, s kojima Kutlić nastavlja dugogodišnju suradnju.
 
- Spot prikazuje unutarnji dijalog Marka sa samim sobom - kroz ogoljeni prostor i mračni tunel, koji simbolizira njegovo 'drugo ja', vizualizirali smo borbu između različitih dijelova osobnosti te proces prihvaćanja i konačnog spajanja u jednu cjelinu. Jako nas veseli što nam je ovo već šesta suradnja s Markom. Riječ je o predivnoj i emotivnoj pjesmi za koju smo htjeli postići jednostavnost, minimalizam i emociju - dodao je redatelj spota Filip Gržinčić, koji iza sebe ima brojne uspjehe, uključujući i osvojenu nagradu Porin za najbolji video broj.

- Nadam se da će pjesma pronaći svoj put do srca i da će se oni koji su osjetili istu emociju pronaći u njoj i zajedno sa mnom je ponovno ispričati - zaključio je Kutlić.

Nakon premijerne izvedbe pjesme na Zagrebačkom festivalu, Kutlića očekuje koncert u sklopu turneje 'Moram dalje', koji će se održati 22. svibnja u riječkom Pogonu kulture. Ulaznice su dostupne putem sustava entrio.hr.

