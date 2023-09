Marko Kutlić progovorio je o bivšoj partnerici Antoneli Đinđić

Nisam pročitao što je rekla niti vidio, ali evo, i ja njoj isto želim sve najbolje. Mislim da je ona stvarno jedan vrhunski vokal, profesionalac i mislim da ju čeka svijetla budućnost, rekao je pjevač Marko Kutlić (28) za bivšu partnericu, pjevačicu Antonelu Đinđić (27).

Antonela je nedavno, također za In Magazin, otkrila kako mu je i dalje potpora, ali iz daljine. I kako misli da ga čekaju velike stvari jer je golemi talent.

Foto: PROMO

Glazbeni par bio je zajedno sve do rujna prošle godine.

- Bolje da kažemo mi nego da to prepriča netko drugi. Neobično, ali tako je. Naoko zatvaramo vrata da bi ih možda ponovno otvorili. Nakon četiri predivne godine u kojima smo ispreplitali privatno i poslovno i tražili mir i harmoniju za privatno, čini se da je nismo našli. Zato ćemo poslovno i dalje po starom, a privatno ćemo uzeti pauzu - obznanio je Marko prekid veze na društvenim mrežama.

Kutlić i Đinđić bili su uglavnom samozatajni po pitanju svoje četverogodišnje veze. Nakon Splitskog festivala 2022., Marko je kratko rekao kako se podržavaju.

- Jednostavno bih volio da te neke stvari ostanu privatne, da imamo svoj komadić svemira i mislim da nam u tome ide - zaključio je.

Foto: Youtube

- Kad god se sretnemo lijepo se pozdravimo, možemo razgovarati normalno. Mislim da je to bila cijela poanta priče. Da se poštujemo kao osobe, da poštujemo što radi svatko svoje i to je to. Pratim i dalje sam mu podrška, možda malo dalje, ali i dalje mislim da je ogroman potencijal, ogroman talent i da ga čekaju velike stvari - rekla je Nela za IN magazin.