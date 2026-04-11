Marko Kutlić riješio se zaštitnog znaka: 'Kažu da sam sad mlađi'

Kažu mi da sam sad mlađi… Znači li to da opet mogu raditi iste greške ili?, našalio se Marko Kutlić u subotu na Instagramu. Pjevač je obrijao bradu koja je godinama bila njegov zaštitni znak i odmah izazvao podijeljene reakcije. Jedni pišu da izgleda svježije i mlađe, a drugi bi ipak vratili starog Marka.

'Puštaj sve nanovo', 'Bebice', 'Predivna slika. Marko, zgodan, lijep i predivan si na toj slici', 'Izgledaš mlađe', 'Hakiran', 'Bezobrazno zgodan', 'Tko je ovo?', nižu se komentari.

Foto: Instagram

Promjena izgleda dolazi u trenutku kad se Kutlić ponovno sve češće pojavljuje na domaćoj sceni. Nakon Dore najavio je i dolazak na Zagrebački festival s pjesmom 'Uzmi i drugi dio mene'. Prije toga prošao je sasvim drukčiji put. Prije dvije godine povukao se sa scene i pozornicu zamijenio ulicom. Svirao je po europskim gradovima, među ostalim i u Trstu, gdje su ga prolaznici mogli slušati kako izvodi domaće i strane hitove.

- Gledam na to s velikom zahvalnošću. Kad sam krenuo, mislio sam da znam gdje idem, a zapravo nisam imao pojma. Sve što sam planirao se na neki način ostvarilo, ali u potpuno drugačijem obliku nego što sam zamišljao. I to je možda bila i najveća lekcija tog puta - da ne držim sve pod kontrolom i da pustim život da me vodi. Najviše me impresionirala jednostavnost. Ljudi koje sam susretao, njihova otvorenost, spremnost da stanu, poslušaju, podijele nešto sa mnom. Ulica te vrlo brzo ogoli i stavi te u realnost - nema titula, nema zaštite, nema pozadine. Ili jesi ili nisi. I to mi je u tom trenutku bilo jako ljekovito - rekao nam je ranije te dodao:

- Bilo je trenutaka kad je bilo stvarno lijepo i lagano, ali bilo je i onih kad sam bio na rubu, kad nije bilo novca, kad nije bilo sigurnosti, kad sam se pitao što uopće radim. I baš u tim trenucima sam najviše rastao. Naučio sam vjerovati, naučio sam se osloniti na Boga kad ništa drugo nije imalo smisla. Iz ove perspektive mogu reći da sam u tom periodu živio više nego u puno godina prije toga. I iako nije uvijek bilo lako, ne bih ništa mijenjao. Taj put me vratio sebi.