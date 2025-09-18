Nisam se pripremao za takav pothvat, valjda smo zato otišli onamo neinformirani, kaže o Caminu Nered
Marko Lasić Nered: Zbog EL Camina imam 'Srce vatreno II'
Srce mi ponovo gori, djeca mi skaču po školi, i pjevaju pjesme što pisao je tata jer mi smo najbolji, mi smo najbolji...Sjedni ponovi, pokaži mi kako se voli, jer ne može ni'ko nam ništa u zoni kad srce mi gori! Srce mi gori, ekskluzivno nam Marko Lasić Nered (45) otkriva stihove singla 'SRCE VATRENO II', s kojim će obilježiti 20 godina karijere, a koji će svijetlo dana vidjeti nagodinu, a osmislio ih je na Il Caminu France putu od 800 kilometara, u koji se upustio sa sinom Karlom (15).
