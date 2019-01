Marko Nikolić je glumio kao da igra za Oscara u svakom kadru

Isprva nisam mogla vjerovati da je Marko Nikolić uopće zainteresiran za ulogu starog Lazara, ključne pater familias figure u našoj seriji ‘Pogrešan čovjek’, rekla nam je spisateljica i scenaristica Jelena Veljača (37) kako je upoznala legendarnog srpskoga glumca Marka Nikolića, koji je preminuo u srijedu u Beogradu u 73. godini nakon duge borbe s rakom.

- On je ikona mojeg djetinjstva, glumac uz kojeg sam odrastala. Imala sam i blagu tremu tijekom prvog sastanka, ali razgovor s njim, u Gospodar Jovanovoj, u Beogradu, u kafani Smokvica, otkrio mi je da je on nevjerojatan gospodin, ležeran i jednako velik kao osoba i kao glumac.

Foto: Privatni album

- Bio je pristupačan: govorili smo o životu, ljubavi, bolesti, borbi, umjetnosti, djeci... Stekla sam dojam da su mu djeca sve, da svaki trenutak dana misli na njih. Uloga Lazareva oca, starog Lazara Crknovića, bila je oduvijek namijenjena njemu, samo na njega sam mislila dok sam stvarala taj lik - kaže Jelena, koja ne može opisati koliko je ganuta i zahvalna što je imala priliku upoznati i surađivati s Nikolićem.

- Sjećam se kao danas Marka u glumačkoj sobi, blagog, ali snažnog, kao planina, velikog kao život, mudrog kao božanstvo. Pamtit ću svaku njegovu riječ zauvijek. Igrao je lako, ali toliko iskreno, toliko unutra, kao da igra ulogu za Oscara u svakom kadru. Jednom smo zajedno izašli, on u odijelu, predivan, ja u večernjoj haljini. Taksist nas je vozio kraj Dunava, Beograd je svjetlucao u noći. Rekla sam: ‘Kakva noć!, jer je to za mene, doista, bilo nevjerojatno ostvarenje dječjih te producentskih i glumačkih snova. Marko je rekao: ‘Pokušaj zapamtiti svaku, mala’ - prisjeća se.

Foto: Privatni album

Nikolić je bio zvijezda djetinjstva Bojane Gregorić Vejzović (46) još od “Boljeg života”.

- Kad sam mu pružila ruku da se upoznamo, uslijedio je srdačan zagrljaj i najzabavnije prepričavanje o tomboli koju su on i moja majka Božidarka Frajt igrali davnih godina na Filmskom festivalu u Nišu.

Moja mama je tad osvojila Peglicu na tomboli. Bili su već sitni sati kad su prozvali broj 18, Boža je otišla u hotelsku sobu, a Marko je zove i kaže: ‘Boža, osvojila si auto!’. Ona mu odgovara: ‘Dobro, ostavi ga na recepciji’ misleći da je igračka u pitanju. Marko joj je na to samo dobacio: ‘Je mali, ali ne baš toliko!’, nastavlja Bojana.

Foto: Privatni album

Glavna glumica “Pogrešnog čovjeka” Ivana Roščić (40) dirljivo se oprostila od Nikolića:

- Imala sam čast upoznati Marka na setu, naši susreti bili su puni poštovanja, lijepih priča i smijeha. Marko je bio istinski gospodin i mangup. Veliki profesionalac, veliki glumac i veliki čovjek. Jako me pogodila ova nesretna vijest, iskreno saučešće njegovoj obitelji. Dragi Marko, nedostaješ već sad, hvala ti.

Rođen u Kraljevu, Nikolić je, ispričao je svojedobno za Yugopapir, provodio djetinjstvo u prirodi i čeznuo za pustolovinama jurcajući na svom biciklu. Kasnije mu je tu dječju znatiželju ispunjavala gluma.

- Kad počnem raditi jednu ulogu, kao da krenem šumskim putem - često je govorio Nikolić koji je odrastao u kazalištu. Majka Leposlava bila je glumica u jednom od prvih profesionalnih kazališta u Kraljevu. Jednom je igrala trudnicu “trudnu do zuba” upravo s Markom.

Foto: Privatni album

- Prvo što pamtim je kazalište, brade i perike bile su mi igračke - rekao je. S 14 godina “otkrio” je košarku i zaljubio se u Beatlese, zbog kojih je u šest mjeseci naučio svirati gitaru. Ipak, nije dosegao visinu pa je morao odustati od košarkaške karijere pa se “sjetio” glume.

- Dvaput sam polagao prijamni za Akademiju, u Beogradu i Novom Sadu, oba puta sam pao - pričao je, no uspio je proći u Beogradu. Bio je član Narodnog pozorišta od 1970. godine. Igrao je u kazalištu, na filmu i televiziji. Iza njega je više od stotinjak uloga, no svi ga pamte kao Gigu Popadića iz serije “Bolji život” koja ga je proslavila, a emitirala se od 1987. do 1991.

- Živcira me što me svi zovu tako, kao da mi je to jedina uloga u životu. Volio bih da me ljudi pamte i po liku Karađorđa - rekao je Nikolić u posljednjem intervjuu za Kurir.

Foto: Privatni album

- ‘Bolji život’ je uspio isključivo zbog toga jer se bavi obitelji. Svaka generacija koja je gleda ima svog junaka. Najmlađi vole Bobu, neki promatraju Violetinu karijeru, muž i žena, nedostatak novca, plaćanje računa... I danas je slično.

I kad bi Siniša Pavić opet napisao nekoliko epizoda te serije, opet bi u toj obitelji Popadića postojali problemi - ispričao je za Blic. Prije tri godine Nikolić je saznao da je teško bolestan, ostavio je cigarete i alkohol.

- To je trenutak kad je čovjek spreman učiniti sve samo da ostane živ - rekao je u rujnu prošle godine. Nije krio svoje poroke. Počeo je pušiti s 13, a piti sa 17 godina.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Nisam od onih koji se mogu zadržati na samo jednoj čaši. Da je tako, živio bih 120 godina - govorio je. Ženio se triput i dobio troje djece. Njegovim stopama krenula je kći Mina, kojoj je pomogao da dobije ulogu, a koja je, baš poput tate, osjetila glumački poziv u djetinjstvu.

- Želio sam da vidi kako izgleda pravi film. Igrala je u ‘Urgentnom centru’. Htio sam da radi s glumcima o kojima je maštala... - ispričao je. Pogreb je 6. siječnja u beogradskoj Aleji zasluženih građana.