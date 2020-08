Marko oduševio fotkom mame: 'Nadam se da će i mene moji sinovi ovako paziti, svaka čast'

Grubnićeva majka Branka nedavno nam je ispričala kako je sina uvijek odgajala da bude skroman. Apsolutno nikad se ne svađaju, uvijek sve rješavaju razgovorom, i to prijateljskim razgovorom, tvrde

<p>Modni stilist <strong>Marko Grubnić </strong>(37) i njegova majka <strong>Branka</strong> (60) uvijek oduševe pratitelje na društvenim mrežama čim izađe neka njihova nova fotografija. Ovoga puta mama je pozirala u šarenoj haljini i crvenim čizmama, dok je Marko izabrao šešir, bijelu majicu, brendirane hlače i Gucci tenisice.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Marko odgovorio na 24 pitanja!</strong></p><p>Markova mama po struci je ekonomist i već 42 godine radi u istoj državnoj firmi. Njene kolegice navikle su s godinama na njezin stil, ali povremeno reagiraju na neku zanimljivu kombinaciju.</p><p>- Dio njih mi se divi što sam u ovim godinama na tako visokim štiklama i govore mi kako one to ne bi mogle, a mlađe su. Odgovorim im samo kako je to stvar navike, volje i želje - rekla nam je Branka nedavno.</p><p>Marko o svojoj mami uvijek govori u superlativima, a zbog toga ga mnogi hvale. U komentarima su i ispod ove fotografije dobili brojne komplimente, ne samo na račun Markova istančanog ukusa za modu već i zbog načina na koji se odnosi prema onoj koja ga je rodila. </p><p>- Nadam se da će i mene moji sinovi ovako paziti kao ti svoju mamu. Bravo, želim i ja ovako izgledati u poznijim godinama. Predivni ste - bio je samo jedan od komentara oduševljenih pratitelja Marka i Branke. </p>