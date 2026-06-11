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Marko Perković Thompson će nastupiti ovog ljeta u Imotskom

Piše Maša Mai Čigir,
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Marko Perković Thompson će nastupiti ovog ljeta u Imotskom
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Koncert Marka Perkovića Thompsona u Imotskom | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Pjevač Marko Perković Thompson bi u kolovozu trebao nastupiti na stadionu Gospin dolac u Imotskom

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Nakon nedavno održanog sastanka gradonačelnika Imotskog Luke Kolovrata s Markom Perkovićem Thompsonom i organizatorima, potvrđen je koncert pjevača na stadionu Gospin dolac u Imotskom.

Kako navodi Radio NU, koncert bi trebao biti održan u kolovozu, a točan će datum biti objavljen naknadno. Stadion Gospin dolac je do sada bio već nekoliko puta domaćin Thompsonovih koncerata. 

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Podsjetimo, Thompson je ranije već najavio nekoliko koncerata diljem Hrvatske ovog ljeta. U Zaprešiću će nastupiti 4. srpnja, a mjesec dana kasnije, 4. kolovoza, održat će koncert na stadionu Šubićevac u Šibeniku. 

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Također, nedavno je najavio i veliki humanitarni koncert u Vukovaru koji će se održati krajem kolovoza. 

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