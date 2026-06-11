Pjevač Marko Perković Thompson bi u kolovozu trebao nastupiti na stadionu Gospin dolac u Imotskom
Marko Perković Thompson će nastupiti ovog ljeta u Imotskom
Nakon nedavno održanog sastanka gradonačelnika Imotskog Luke Kolovrata s Markom Perkovićem Thompsonom i organizatorima, potvrđen je koncert pjevača na stadionu Gospin dolac u Imotskom.
Kako navodi Radio NU, koncert bi trebao biti održan u kolovozu, a točan će datum biti objavljen naknadno. Stadion Gospin dolac je do sada bio već nekoliko puta domaćin Thompsonovih koncerata.
Podsjetimo, Thompson je ranije već najavio nekoliko koncerata diljem Hrvatske ovog ljeta. U Zaprešiću će nastupiti 4. srpnja, a mjesec dana kasnije, 4. kolovoza, održat će koncert na stadionu Šubićevac u Šibeniku.
Također, nedavno je najavio i veliki humanitarni koncert u Vukovaru koji će se održati krajem kolovoza.
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