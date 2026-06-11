Marko Perković Thompson će nastupiti ovog ljeta u Imotskom

Nakon nedavno održanog sastanka gradonačelnika Imotskog Luke Kolovrata s Markom Perkovićem Thompsonom i organizatorima, potvrđen je koncert pjevača na stadionu Gospin dolac u Imotskom.

Kako navodi Radio NU, koncert bi trebao biti održan u kolovozu, a točan će datum biti objavljen naknadno. Stadion Gospin dolac je do sada bio već nekoliko puta domaćin Thompsonovih koncerata.

Split: Na Poljudu održan humanitarni koncert "To je moja zemlja" | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Podsjetimo, Thompson je ranije već najavio nekoliko koncerata diljem Hrvatske ovog ljeta. U Zaprešiću će nastupiti 4. srpnja, a mjesec dana kasnije, 4. kolovoza, održat će koncert na stadionu Šubićevac u Šibeniku.

Također, nedavno je najavio i veliki humanitarni koncert u Vukovaru koji će se održati krajem kolovoza.