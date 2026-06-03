Evo gdje je Thompson za Oluju

Dragi prijatelji, najavljujemo novi open air koncert Marka Perkovića Thompsona, koji će se održati 4. kolovoza 2026. na stadionu Šubićevac u Šibeniku, u danima kada se obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, poručio je Thompson na društvenim mrežama.

Prodaja ulaznica počinje u ponedjeljak, 8. lipnja, točno u podne putem sustava Entrio i na njihovim prodajnim mjestima.

Thompson je zadnji put nastupao u Šibeniku 2013. godine, na humanitarnom koncertu za izgradnju Katoličkog đačkog doma. Nedavno je najavio i veliki humanitarni koncert u Vukovaru koji će se održati krajem kolovoza, a 4. srpnja pjevat će u Zaprešiću.

Foto: Marko Perković Thompson/Facebook

Koncertom u Zaprešiću će obilježiti godišnjicu od velikog koncerta na zagrebačkom Hipodromu na kojem je, izvijestili su tada organizatori, bilo oko 500.000 ljudi.