Prodaja ulaznica počinje u ponedjeljak, 8. lipnja, točno u podne. Mjesec dana prije tog koncerta, Thompson je zakazao i nastup u Zaprešiću kojim će obilježiti godišnjicu od velikog koncerta na zagrebačkom Hipodromu
Evo gdje je Thompson za Oluju
Dragi prijatelji, najavljujemo novi open air koncert Marka Perkovića Thompsona, koji će se održati 4. kolovoza 2026. na stadionu Šubićevac u Šibeniku, u danima kada se obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, poručio je Thompson na društvenim mrežama.
Prodaja ulaznica počinje u ponedjeljak, 8. lipnja, točno u podne putem sustava Entrio i na njihovim prodajnim mjestima.
Thompson je zadnji put nastupao u Šibeniku 2013. godine, na humanitarnom koncertu za izgradnju Katoličkog đačkog doma. Nedavno je najavio i veliki humanitarni koncert u Vukovaru koji će se održati krajem kolovoza, a 4. srpnja pjevat će u Zaprešiću.
Koncertom u Zaprešiću će obilježiti godišnjicu od velikog koncerta na zagrebačkom Hipodromu na kojem je, izvijestili su tada organizatori, bilo oko 500.000 ljudi.
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