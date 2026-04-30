Marko Škugor nakon rođenja kćeri Maris otkrio novosti. Ovo je pjesma koju je posvetio njoj
Tenor Marko Škugor predstavio je novu autorsku pjesmu "Sve što čovik triba", emotivnu glazbenu priču koja nosi i posebnu osobnu dimenziju. Početak ove godine za Marka je bio posebno emotivan i nezaboravan - njegova kćerkica Maris rođena je 1. siječnja te je postala prvorođena beba u Hrvatskoj u 2026. godini. Upravo je njoj Marko posvetio svoju novu pjesmu, dajući joj dodatnu intimnu i snažnu simboliku.
Nova pjesma donosi upravo ono po čemu je Marko godinama prepoznatljiv - snažnu emociju, autentičnu interpretaciju i glazbu koja se obraća publici bez suvišnih ukrasa, izravno i iskreno. Posebnu osobnu notu projektu daje činjenica da Marko potpisuje i glazbu i tekst, potvrđujući tako još jednom svoju autorsku zrelost i umjetničku autentičnost.
POGLEDAJTE VIDEO:
"Sve što čovik triba" kroz jednostavnu, ali snažnu poruku podsjeća na univerzalne vrijednosti koje često zanemarujemo u svakodnevnom ritmu - ljubav, bliskost, mir i male trenutke koji život čine ispunjenim.
Na pjesmi je radila provjerena kreativna ekipa. Produkciju potpisuje Hrvoje Domazet, zaslužan za moderan i profinjen zvuk koji savršeno prati Markov vokal, dok režiju videospota potpisuje Željko Petreš, koji je vizualno prenio atmosferu pjesme kroz estetski čist i emotivan kadar.
Objava nove pjesme dolazi uoči velikog koncertnog nastupa u Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, gdje će Marko već idući tjedan po osmi put stati pred zagrebačku publiku. Ovaj put nastupa uz svoj prošireni glazbeni sastav Mediterraneo Adriatico Orchestra, s kojim publici priprema večer ispunjenu mediteranskim zvukom, emocijom i njegovim najvećim hitovima.
"Sve što čovik triba" nije tek nova pjesma u Markovoj diskografiji, već glazbeni podsjetnik na ono što ostaje važno bez obzira na vrijeme, okolnosti i životni tempo.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+