PONOSNI OTAC

Marko Škugor bio na porođaju trećeg djeteta: 'Ne bih mogao živjeti da nisam uspio doći!'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
4
Foto: Instagram

Marko i Ivana Škugor na Novu godinu dobili su treće dijete, kćer Maris, a nakon sedam dana boravka u bolnici s njom su stigli kući

Maris je odlučila doć' točno u ponoć da bude prva beba. Bilo je 00:00:50, tipa do ponoć i minutu je falilo 10 sekundi, rekla je Ivana, supruga pjevača Marka Škugora, za In magazin.

Maris se rodila u šibenskoj bolnici. Zbog blage žutice nekoliko su dana ostali u bolnici, a nakon sedam dana obitelj je stigla kući. Marko kaže da mu je posebno drago što se kći rodila baš na Novu godinu.

- I da je sve novo, sve lipo, sve pozitivno, tako da želim joj samo zdravlja, a drugo će sve doći - dodao je Marko. 

Foto: Instagram/Marko Škugor

Dolazak kćeri najljepši im je dar ove godine.

- Apsolutno. Godina je počela nevjerojatno, tako da ne znam što može ovo nadmašiti, ništa - istaknuo je Škugor.

Kao i kad su mu se rađala dvojica starijih sinova, šibenski tenor je i ovog puta bio na porođaju. S dežurnom ekipom šibenske bolnice svojoj princezi je od sreće zapjevao hit 'Ono nešto'.

- Meni je bilo predivno i ne bih to mijenjao. Ja ne bih mogao živjeti sa sobom da nisam uspio doći na porod - priznao je Marko.

- Meni je drago što je to tako da je on bio uz mene sva tri puta. Lakše ti je, sigurno je lakše - dodala je Ivana. 

Foto: Instagram

Slavlje se, naravno, sprema. 

- Za sinove nisam radio tako velike fešte, ali ovaj put kad je došla ova mala mezimica onda idemo na najjače - najavio je pjevač.

Ime Maris roditelji su odabrali s razlogom. 

- Jedna moja prijateljica se tako zove, prije par godina sam je upoznala i ona je meni izgledala baš kao netko tko se zove Maris i rekla sam joj, ako ikad budem imala kćer da će se zvati Maris, a Maris znači more, a duša mi je more, tako da sve skupa, zbog tog značenja, baš mi je predivno ime - zaključila je Ivana Škugor.

Foto: Instagram/

