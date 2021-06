Riječki pjevač, Marko Tolja (36) otvoreno je progovorio o jednom od najtežih razdoblja u životu u podcastu Tatjane Jurić (39) 'Skip Or Beep'. Podsjetimo njegov 'Hit show Marka Tolje' svojevremeno je skinut s programa HTV-a nakon samo jedne emisije jer 'nije opravdao očekivanja'.

POGLEDAJ VIDEO:

- Radio sam krivu stvar s krivim ljudima. Novine su me ubile. Tada sam već hodao s mojom ženom, ona me izvukla. Stvarno sam pao u depresiju, doslovno ležao u krevetu par dana. Do tada sam uvijek bio nešto pozitivno, a ovdje sam bio na naslovnicama svih novina i to kao najgori lik na svijetu - priznao je Tatjani Jurić.

- Bilo mi je jako teško, nisam htio pričati o tome. To je kao što Severina o porniću ne želi pričati - objasnio je Tolja.

- Zašto? Ja o svojoj propaloj svadbi stalno pričam - rekla je Tatjana i otkrila kako je Marko mogao zaraditi 'neku pinku' pjevajući na njezinoj svadbi. - Ne bih to tebi naplatio. Tvom mužu već bih - našalio se Tolja.

Osvrnuo se i na suradnju s Tončijem Huljićem (59), s kojim je snimio božićnu pjesmu. Otkrio je da ga je puno njegovih kolega pitalo je li normalan.

- To su prvenstveno ljudi koji ne poznaju Huljića, neupućeni misle da je Huljić jednako crte lica iz kolica i takve pjesme. Imao sam predrasude o Tončiju Huljiću prije nego sam ga bolje upoznao. On je luđak, da se razumijemo, kao što je i Grašo luđak i ja ta dva luđaka obožavam - rekao je Tolja.

- Ja sam i taj lik u odijelima na pozornici, iz fine obitelji, kako se kaže, s druge strane sam ja odrastao na ulici s ekipom koja je bila šarena, svašta sam s njima prošao. Bio sam i na policiji više puta zbog uništavanja tuđe imovine. Crtanje grafita spada u uništavanje tuđe imovine, jer zid nije bio moj - komentirao Tolja.

Marko koji je u braku s Anom Tolja, kratko je prokomentirao tračeve da je gay:

- Eto. Očito sam prevario svoju ženu da sam heteroseksualac - našalio se Tolja.