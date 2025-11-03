Marko Vuletić o vezi koja je zaintrigirala javnost: 'Nismo u ovo ušli s nekim strahom...'

Marko Vuletić ponovno je privukao pažnju javnosti. Naime, poznati influencer je na svojim društvenim mrežama podijelio niz objava s nepoznatim muškarcem. Uz fotografije je dodao i prilično intrigantan opis.

- Ugovor na neodređeno - napisao je Marko u opisu ispod objave, dok su ga obožavatelji zasipali brojnim lijepim željama i čestitkama.

'Čestitam', 'Bravo' , 'Aaaaaa moj drug iz srednje pa čestitke', 'Čestitam. Do kraja života da ste najsretniji. Divni ste. 'Živjela ljubav', 'Preslatki', pisali su mu.

Na svojem Instagram storyju Marko se fanovima odlučio obratiti i osobno.

Foto: Instagram

- Osim što sada znate vjerojatno više nego ikad o mom životu, želim vam zahvaliti na svim porukama podrške. Ni ja ni on nismo ušli u ovo s nekim strahom, jer znam da imam prekrasnu zajednicu – ljude koji su razumni, dobri i puni empatije - rekao je Vuletić.

Dodao je kako i dalje smatra da njegov privatni život ne treba biti u središtu pozornosti, ali mu je drago što s publikom može dijeliti trenutke sreće.

- Još uvijek stojim iza toga da ne morate znati svaki detalj, ali lijepo je podijeliti da živim miran, skladan i sretan život. Na kraju dana, to je ono najvažnije - naglasio je Vuletić.

Marko je pritom otkrio i da njegov partner, kojeg od milja zove Bogi trenutno ima slomljenu ključnu kost, a story je završio motivacijskom porukom.

- Živite svoj život onako kako želite. Budite hrabri, slijedite svoje snove. Nitko to neće učiniti umjesto vas - zaključio je Vuletić.