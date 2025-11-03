Obavijesti

Show

OTVORENO O LJUBAVI

Marko Vuletić o vezi koja je zaintrigirala javnost: 'Nismo u ovo ušli s nekim strahom...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Marko Vuletić o vezi koja je zaintrigirala javnost: 'Nismo u ovo ušli s nekim strahom...'
2
Foto: Instagram

Nakon što je objavio fotografije s misterioznim muškarcem, popularni influencer se prvi put oglasio i otkrio kako izgleda njegova svakodnevica, odnosno rekao je da kroz život nastavlja bez straha, ali i vrlo zahvalan

Marko Vuletić ponovno je privukao pažnju javnosti. Naime, poznati influencer je na svojim društvenim mrežama podijelio niz objava s nepoznatim muškarcem. Uz fotografije je dodao i prilično intrigantan opis. 

- Ugovor na neodređeno - napisao je Marko u opisu ispod objave, dok su ga obožavatelji zasipali brojnim lijepim željama i čestitkama. 

'Čestitam', 'Bravo' , 'Aaaaaa moj drug iz srednje pa čestitke', 'Čestitam. Do kraja života da ste najsretniji. Divni ste. 'Živjela ljubav', 'Preslatki', pisali su mu.

ZEMLJA KAKAA Influencer Vuletić javio se iz Gane: 'Ovi ljudi nisu nikada probali čokoladu'
Influencer Vuletić javio se iz Gane: 'Ovi ljudi nisu nikada probali čokoladu'

Na svojem Instagram storyju Marko se fanovima odlučio obratiti i osobno. 

Foto: Instagram

- Osim što sada znate vjerojatno više nego ikad o mom životu, želim vam zahvaliti na svim porukama podrške. Ni ja ni on nismo ušli u ovo s nekim strahom, jer znam da imam prekrasnu zajednicu – ljude koji su razumni, dobri i puni empatije - rekao je Vuletić. 

MARKO VULETIĆ Hrvatski influencer završio je u bolnici: 'Život ti priredi svašta'
Hrvatski influencer završio je u bolnici: 'Život ti priredi svašta'

Dodao je kako i dalje smatra da njegov privatni život ne treba biti u središtu pozornosti, ali mu je drago što s publikom može dijeliti trenutke sreće.

- Još uvijek stojim iza toga da ne morate znati svaki detalj, ali lijepo je podijeliti da živim miran, skladan i sretan život. Na kraju dana, to je ono najvažnije - naglasio je Vuletić. 

24 PITANJA Influencer Vuletić: 'Neostvareni san mi je kuća na Mauricijusu'
Influencer Vuletić: 'Neostvareni san mi je kuća na Mauricijusu'

Marko je pritom otkrio i da njegov partner, kojeg od milja zove Bogi trenutno ima slomljenu ključnu kost, a story je završio motivacijskom porukom.

- Živite svoj život onako kako želite. Budite hrabri, slijedite svoje snove. Nitko to neće učiniti umjesto vas - zaključio je Vuletić. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
FOTO Grudi na 'izvolte': Salmi skoro ispale iz haljine, a Demi se sve vidjelo kroz čipku...
BUJNE DAME NA GALA VEČERI

FOTO Grudi na 'izvolte': Salmi skoro ispale iz haljine, a Demi se sve vidjelo kroz čipku...

Od Salminog dekoltea do odvažnosti Demi Moore, brojne ljepotice sinoć su zasjale na crvenom tepihu u Los Angelesu, na gala filmskoj večeri. Svaka u svojoj kreaciji ukrale su poglede i pažnju cijele publike
FOTO Bianca Censori vratila se na Instagram i odmah 'užarila' mreže: Pogledajte 'vruće' fotke
PODIGLA TEMPERATURU

FOTO Bianca Censori vratila se na Instagram i odmah 'užarila' mreže: Pogledajte 'vruće' fotke

Nakon gotovo tri mjeseca odsutnosti, mankekenka je objavila seriju fotki u izazovnom donjem rublju i prilično otovrenim kombinacijama. Svaka je odmah izazvala pravu lavinu komentara, a njezin povratak pravo ludilo
FOTO Wow, koja transformacija! Pogledajte kako se promijenila omiljena RTL-ova voditeljica
ODUŠEVILA FIGUROM

FOTO Wow, koja transformacija! Pogledajte kako se promijenila omiljena RTL-ova voditeljica

Voditeljica emisije 'Ljubav je na selu' Anita Martinović nedavno je oduševila svojom vitkom figurom, koju je istaknula u elegantnoj, uskoj bordo haljini. Privukla je brojne poglede dok je prolazila zagrebačkom špicom, a veselo je pozirala i fotografima, ne skrivajući svoje odlično raspoloženje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025