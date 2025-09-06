Martha Stewart (84) pokazala lice bez pora, no obožavatelji su podijeljeni: 'A fileri i operacije?'

Martha Stewart (83) još jednom je dokazala da su godine za nju samo broj. Ovih dana je Instagramu objavila fotografiju kojom je izazvala brojne reakcije, promovirajući proizvod za koji tvrdi da joj pomaže zadržati mladolik izgled. Stewart je podijelila selfie na kojem u ruci drži zlatnu bočicu seruma iz svoje nove linije za njegu kože. U opisu je pohvalila proizvod, ističući kako joj je koža nakon svakodnevne primjene postala zategnuta, čista i sjajna, s jedva vidljivim porama.

- Moja koža je zategnuta. Vrlo je čista. Malo pora je vidljivo i moja koža zrači dobrim zdravljem i dobrom njegom - napisala je, unatoč, kako je šaljivo priznala, 'otiscima prstiju na poklopcu bočice'.

Ova objava dolazi uoči službenog lansiranja njezine prve linije za njegu kože, Elm Biosciences, čime ova neumorna poduzetnica ulazi u novo poslovno poglavlje.

Poznata po svom lifestyle carstvu, više od 100 izdanih knjiga i povratničkim televizijskim projektima poput serije 'Yes, Chef!', Stewart je oduvijek bila sinonim za uspjeh. Iako je ranije otvoreno govorila o korištenju neinvazivnih tretmana poput filera i botoksa, uvijek je negirala da se podvrgnula plastičnim operacijama, što je dodatno potaknulo raspravu ispod njezine najnovije fotografije.

Reakcije pratitelja bile su podijeljene. Dok su jedni hvalili njezin izgled komentarima poput 'Ok Martha' i 'Baddie', drugi su izrazili skepticizam. 'Stvarno pokušavaš reći drugim ženama da tako izgledaš samo zbog seruma? To nije fer', glasio je jedan od komentara.

Mnogi su posumnjali da su za njezin izgled zaslužni filteri i estetski zahvati: 'Sigurna sam da serum odlično djeluje nakon faceliftinga'. Objava Marthe Stewart ponovno je pokrenula vječnu debatu o standardima ljepote i transparentnosti na društvenim mrežama. Dok ona hrabro promovira svoj novi proizvod, njezini pratitelji ostaju podijeljeni, pitajući se što se zaista krije iza lica koje prkosi vremenu.

Foto: Instagram/

Martha Stewart je za jedne, ona je sinonim za savršeno uređeni dom i besprijekornu gozbu. Za druge, prva američka samouka milijarderka koja je od vlastitog imena stvorila globalni brend. Njezin životni put, obilježen spektakularnim uspjesima i dramatičnim padovima, priča je o ambiciji, kreativnosti i nevjerojatnoj sposobnosti reinvencije. Već s 13 godina radila je kao model za klijente poput Chanela, a nakon diplome iz povijesti arhitekture na Barnard Collegeu, zaposlila se kao burzovna mešetarka na Wall Streetu.

To iskustvo, kako je kasnije izjavila, naučilo ju je svemu o izgradnji ozbiljnog posla. Prava strast probudila se kada je sa suprugom Andrewom Stewartom 1970. godine kupila i pedantno obnovila staru farmu 'Turkey Hill' u Connecticutu. Godine 1976. pokrenula je catering posao iz vlastite kuhinje, a njezina inovativnost i besprijekorna prezentacija brzo su privukle prestižne klijente. To je bio kamen temeljac za buduće carstvo.

Prekretnica se dogodila 1982. godine objavom njezine prve kuharice, 'Entertaining', koja je postala bestseler. Vrhunac moći naglo je prekinut 2004. godine, kada je osuđena zbog ometanja pravde i davanja lažnih izjava u istrazi o trgovanju dionicama tvrtke 'imClone Systems'. Izbjegavši gubitak od oko 42.000 €, osuđena je na pet mjeseci zatvora.

Mnogi su predviđali kraj njezine karijere, no Stewart se vratila jača no ikad. Odmah po izlasku 2005. pokrenula je nove emisije, uključujući neočekivani i kultni show s reperom Snoop Doggom, te sklopila unosne ugovore s brendovima poput 'Macy's-a'. I danas, u devetom desetljeću života, ne staje. Otvorila je svoj prvi restoran 'The Bedford' u Las Vegasu, lansirala liniju CBD proizvoda i s 81 godinom postala najstarija žena na naslovnici prestižnog časopisa 'Sports Illustrated Swimsuit'.

Foto: Hubert Boesl