Martin Kosovec o Alfiju, ljubavi i hobiju: 'Mogu popravljati avione, ali i dedin traktor...'

Kad objavi novu pjesmu, neizbježne su i usporedbe s Massimom. Martin Kosovec (21) kaže da mu takvi komentari imponiraju i da mu je velika čast što ga publika povezuje s jednim od najvećih domaćih pjevača. No jednako mu je važno da upozna i njega kao izvođača.

Njegov aktualni singl 'Mjesec na dlanu' već je osam tjedana među najemitiranijim domaćim pjesmama na radijskim postajama. U razgovoru nam je ispričao kako danas gleda na usporedbe s Massimom, što mu znači kad autor napiše pjesmu baš za njegov glas, što je naučio od Alfija Kabilja te što ga opušta izvan pozornice.

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'Mjesec na dlanu' već je osam tjedana na HR Top 100 listi i trenutačno je među pet najemitiranijih domaćih pjesama na radijskim postajama. Kad pjesma tako dobro prođe kod publike, promijeni li se i vaš odnos prema njoj?

Naravno, tad osjećam kako pjesma nije više samo moja. Prihvaćanje pjesama od strane publike me sve više povezuje s ljudima. Jako sam sretan da je svaka pjesma, koju sam otpjevao i koja je objavljena, bila među pet najemitiranijih domaćih pjesama na radijskim postajama. To pokazuje da su pjesme dobro izabrane.

Reakcije na novi singl su emotivne. Mnogi pišu da ih je pjesma dotaknula te vas uspoređuju s Massimom. Čitate li takve komentare i kako vam sjedaju danas, kad već gradite svoj repertoar?

Nije da baš skrolam po internetu i čitam svaki komentar, ali tu i tamo pogledam jer mi je povratna informacija publike svakako važna. Imponira mi i velika mi je čast što me uspoređuju s tako velikim umjetnikom i pjevačem kakav je bio Massimo. No postupno gradim i osobni imidž kao pjevač.

Foto: Antonio Ahel

Pjesmu je za vas napisala Marija Mirković. Što vam znači kad autor napiše pjesmu baš misleći na vas, vaš glas i ono što nosite kao izvođač?

Vrlo dobro pitanje. Smatram da se to odmah prepozna i čuje, a ovdje se upravo to i čuje. Maki (Marija Mirković, op. a.) napisala je pjesmu baš za mene, inspirirana koncertom u Saxu. Nakon koncerta došla je kući i napisala je. Svakako mi puno znači kada netko piše pjesmu baš za mene. Rekao bih to ovako: razlika je kao kada kupite odijelo univerzalnog broja u dućanu ili naručite da vam ga sašiju po mjeri. Mogu reći da je Maki ovdje bila krojač i da je pjesmu skrojila baš po mojoj mjeri.

U vašem glasu publika često čuje nešto što ih vraća u neka starija vremena. Privlači li vas i privatno taj stariji šlagerski i starogradski svijet ili je to nešto što se razvilo kroz glazbu i nastupe?

Normalno je da ljudi nešto novo povežu s nečim sličnim što su već čuli, a taj šlagerski imidž nastao je još u Voiceu zbog mog odabira pjesama i načina na koji sam ih izvodio. No ja zapravo slušam raznu glazbu, sviđaju mi se pjesme različitih stilova. Tako i snimam pjesme te nisam usko vezan za određeni žanr.

Zagreb: Koncert Marije Mirković | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Hoćete li uskoro snimiti pjesmu u tom duhu, nešto starinski, elegantno, a opet vaše?

To nam je u planu od pravog dana, kao sporedni zaseban projekt. No prvo želim sagraditi svoj zvuk i svoje pjesme prilagođene vremenu i tržištu na kojem se nalazimo.

Imali ste priliku surađivati s velikim Alfijem Kabiljom. U Lisinskom ste izveli njegove pjesme 'Posadi drvo' i 'Pružimo ruke'. Što ste od njega naučili o pjesmi, sceni ili odnosu prema glazbi, je li vam dao neki savjet koji ste posebno upamtili?

Alfi će za mene ostati posebna i nezaboravna priča. Alfi je ostavio dojam na mene i kao čovjek i kao umjetnik, koji je ostavio neizbrisiv glazbeni trag, kako kod nas tako i u svijetu. Dao mi je puno savjeta. Neki su primjenjivi, a neki su za mene bili malo van vremena, obzirom na njegove godine kad smo se upoznali i na doba kad je bio najaktivniji. Uzeo sam najbolje od onog što mi je rekao i vječno ću ga pamtiti.

Zagreb: OFF Ciklus Alfi Kabiljo – Svijet je moja šansona, pjesma, mjuzikl, opera, film, tv | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Publika primjećuje i vaš scenski izgled. Tko je zaslužan za vaš stajling i koliko sami sudjelujete u odabiru onoga što nosite na nastupima i snimanjima?

Za moj stajling i scenski imidž se u posljednje vrijeme brine stilist i prijatelj Toni Janjiš. Naravno, sudjelujem i ja, pa zajedno dođemo do svima prihvatljive kombinacije.

Kad niste na pozornici ni u studiju, što vas najbolje opušta i puni energijom?

Ovdje ću biti vrlo kratak: šarafciger i gedore. Tehničke sam struke, a i pomalo sam i takvog karaktera. Opušta me raditi nešto usmjereno ili riješavati neki problem. Mogu popravljati avione, ali i dedin traktor.

Šibenik: Održana završna večer 28. Dalmatinske šansone Šibenik 2025. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Kad smo prošli put razgovarali, rekli ste da se teško zaljubljujete. Je li se u međuvremenu nešto promijenilo?

Nije se ništa promijenilo zasad. Bit će vremena i za sve, no podosta sam zahtjevan po tom pitanju.

Kakvi su planovi za dalje?

Bit će nastupa i koncerata, ali i odmora. Završavamo album koji planiramo objaviti na jesen, a tijekom kolovoza objavit ćemo i jednu pjesmu od Arsena Dedića, koju ćemo staviti na album. Na njemu će biti desetak novih pjesama i nekoliko obrada.