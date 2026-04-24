Martin Scorsese snimio je film Aldeas, posljednji san pape Franje: Znao je o čemu sanja

Dokumentarni film Martina Scorsesea o papi Franji imao je svjetsku premijeru u Vatikanu kao jedan od niza događaja kojima se obilježava prva godišnjica Franjine smrti. Projekciju filma pod nazivom 'Aldeas, posljednji san pape Franje' organizira Scholas Occurrentes, međunarodna organizacija čiji je cilj poticanje društvene integracije i kulture susreta kroz sport, umjetnost i tehnologiju, koju je Franjo osnovao u Argentini 2001. godine, dok je bio nadbiskup Buenos Airesa.

Organizacija se pretvorila u zakladu kad je postao papa 2013. godine. Scorsese je film, koji je surežirao s Johnnyjem Shipleyjem i Clare Tavernor, najavio ubrzo nakon Franjine smrti u travnju 2025. godine rekavši da će sadržavati papin posljednji detaljni intervju pred kamerama. Film, izvorno nazvan 'Aldeas - Nova priča', ocrtat će pokret zajednice Scholas Occurrentes Aldeas, koji je papa Franjo prije smrti opisao kao 'dosezanje korijena ljudskog života, ljudske društvenosti, ljudskih sukoba... biti životnog putovanja'.

U to vrijeme Scorsese je rekao: 'Sad, više nego ikad, moramo razgovarati jedni s drugima, slušati jedni druge međukulturalno... Papi Franji bilo je važno da ljudi diljem svijeta razmjenjuju ideje s poštovanjem, a istovremeno čuvaju svoj kulturni identitet. Kino je najbolji medij za to'.

Projekcija dolazi u vrijeme sve većih napetosti između američke vlade i papinstva, nakon što je papa Lav kritizirao napad SAD-a i Izraela na Iran. Predsjednik Donald Trump napao je Lava u objavi na društvenim mrežama i objavio sliku sebe kao lika nalik Isusu, koja je kasnije izbrisana, dok je potpredsjednik JD Vance rekao da Papa mora biti oprezan kad govori o teološkim pitanjima.

Scorsese i Franjo sastali su se nekoliko puta, a Scorsese je posljednjih godina pokrenuo sve više projekata s religijskom tematikom, uključujući 'Silence', svoju adaptaciju romana Shūsaku Endōa iz 2016. o isusovačkim misionarima u Japanu, i TV seriju 'The Saints' iz 2024.

Podsjetimo, papa Franjo, pravim imenom Jorge Mario Bergoglio, bio je papa od 2013. do smrti 21. travnja 2025. godine. Preminuo je u 89. godini u Rimu.