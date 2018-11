Martina: I privatno sam bez dlake na jeziku, što me koštalo

Opernu pjevačicu i suvlasnicu škole pjevanja Martinu Tomčić (43) javnost smatra najstrožom članicom žirija showa 'Supertalent'. Dok joj publika zamjera što nema 'dlake na jeziku', Tomčić smatra kako je ona ipak najprije najiskrenija članica.

- Ni najmanje ne žalim što sam prema kandidatima potpuno iskrena. Bez obzira na to o kojoj se vrsti showa radi, svaki kandidat dolazi s idejom da je iznimno dobar pa svaka konstruktivna kritika, iskreni i dobronamjerni savjet može tu kvalitetu samo podignuti. Dakle, po to dolaze i to dobivaju - objasnila je Martina u intervju za Gloriju