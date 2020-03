Nikolina iz 'Savršenog' sada traži ljubav u 'Braku na prvu'

Na RTL-u će se prikazivati hrvatska inačica popularnog showa 'Married At First Sight' i zvat će se 'Brak na prvu'. Emisija kreće 16. ožujka, a gledatelji će imati priliku upoznati 12 kandidata. Show je vrlo brzo postigao popularnost i postao jedan od najgledanijih u svakoj zemlji, no Crkva se s njim baš i ne slaže. Neka od imena kandidata koji će sudjelovati u showu su već poznata.

Nikolina Tutić (31), Sveta Nedjelja

Nikolina je veoma izbirljiva kada je riječ o muškarcima, ona traži zanimljivu kombinaciju - zločestog momka meka srca te se nada kako će baš takvog upoznati na vlastitom vjenčanju! / kako će ga upoznati pred „oltarom“.

Nikolina je gledateljima poznata zbog sudjelovanja u RTL-ovu showu „Gospodin Savršeni“, a kako ondje nije uspjela pronaći onog pravog, odlučila je biti dio sociološkog eksperimenta „Brak na prvu“ i dati ljubavi u showu još jednu priliku.

Voli humoristične dečke, visoke, dobro građene, koji drže do sebe te želi da njezin partner bude avanturist s kojim joj nikada neće biti dosadno. Od veze traži romantiku i spontanost, uzajamno razumijevanje i potporu u dobrim i lošim danima. Smatra kako je ponekad za pravu ljubav dovoljan jedan pogled, no do sada nije imala sreće u ozbiljnim vezama pa se nada da će ovaj show to promijeniti.

Radi kao konobarica, a najviše voli izlaziti s prijateljima, ići u teretanu i crtati te smatra da se u njoj krije pravi mali umjetnik. Društvena je, duhovita, spontana i hrabra osoba koja voli pomagati drugima, a ne voli nepravdu i svađe. Iako trenutno uživa u životu, nedostaje joj osoba s kojom može podijeliti svoju ludost i, naravno, ljubav.

Foto: RTL

Alen Topić (43), Split

Alen je spreman na ljubav, brak i obitelj. Vrlo je rano ostao bez roditelja te već dugo živi sam, no sada je odlučio kako je njegovu samačkom životu došao kraj!

Alen se prijavio u „Brak na prvu“ kako bi upoznao nove ljude i, iskreno se nada, pronašao ljubav svog života. Odgojila ga je samohrana majka koja je preminula kada je imao samo 21 godinu. Ona ga je naučila da je ljubav vrlo važna u životu, da je pokretač svih lijepih stvari i da nas ona čini boljim ljudima. Alen je sada spreman na ljubav i želi pronaći partnericu u kojoj može vidjeti podršku, zajedno s njom osnovati obitelj i stvoriti dom pun topline.

Za sebe kaže da je avanturist i perfekcionist te se smatra vrlo veselom i odanom osobom. Od buduće supruge očekuje da je iskrena, opuštena, prirodna i komunikativna osoba puna tolerancije. Želi da dijele slične interese poput raznih sportskih aktivnosti te im je svaki dan nova i zanimljiva avantura.

Foto: Maja Bota za RTL

Marinko Matejak (47), Sesvete

Dobar, ali pomalo divlji. Voli brzinu i adrenalin, ali je i brižan otac. Sve je to Marinko Matejak, kandidat showa „Brak na prvu“, koji mašta o kaubojskom vjenčanju. Jednog dana volio bi posjetiti Ameriku, naročito Chicago - grad bikova. Marinko ima kćer s kojom živi, a od njezine se majke razveo i otkriva da mu je to bilo jako traumatično iskustvo. Zato traži suprugu koja će zaliječiti sve njegove rane i s kojom će imati ispunjene dane. Od razvoda nije imao vezu ni partnericu. Za sebe kaže da voli promjene, a od idealne partnerice traži da je iskrena, dobra, da pred njim nema tajni i da istinski želi biti s njim. Kaže da ne bi mogao biti s osobom za koju zna da je varala svog partnera.

Marinko kaže da voli biti drugačiji od ostalih ljudi, a kao svoje glavne karakteristike navodi tvrdoglavost, upornost, nedokazanost, kao i to da je često jako popustljiv prema drugima. U slobodno se vrijeme bavi automobilima, voli brzu vožnju, slaže puzzle i odlazi na utakmice Dinama kad god je to moguće.

Foto: RTL

POGLEDAJTE VIDEO: