Martina se nedavno zaručila, a već planira i svadbu: 'Voljela bi imati vjenčanicu s kristalima...'

Martina Bede sudjelovala je u 15. sezoni 'Ljubav je na selu' kod farmera Siniše Markovića, no njihova ljubav nije potrajala. Ipak, sad je zaljubljena te od nedavno i zaručena.

Partner Ivan, s kojim je 4. prosinca prošle godine proslavila prvu godišnjicu veze, zaprosio ju je prilikom posjete Božićne priče obitelji Salaj u Čazmi. Za RTL.hr priznala je kako prosidbu nije očekivala.

- Za prosidbu me definitivno iznenadio. Još je otišao do neke ekipe tamo i kao idemo se slikati - tako me zaprosio - otkrila je bivša kandidatkinja 'Ljubav je na selu'.

Foto: TikTok

Planiraju se vjenčati ove godine

Smatra kako ju je Ivan s razlogom zaprosio u Čazmi.

- Zna da se meni jako sviđa imanje obitelji Salaj pa je vjerojatno tako htio tamo izvesti prosidbu i napraviti video da nam ostane za uspomenu - rekla je.

Svadbu bi voljeli imati ove godine na jednome seoskome imanju u Kloštar Ivaniću.

- Ako bude sve kako treba, tamo bismo se trebali vjenčati jer sad ćemo ići gledati za vjenčanje sve to i da odaberemo datum - objasnila je Martina koja bi voljela imati vjenčanicu s kristalima.

Foto: TikTok/Screenshot

Ljubav na TikToku

Par se upoznao preko društvene mreže TikTok.

- Uključila sam se u njegov live prijenos i tu smo počeli stvarati kontakt. U vezi smo već neko vrijeme, preselila sam se kod njega u Ivanić-Grad. Tu sam se i zaposlila u kafiću - rekla je ranije Martina i dodala kako joj je jako lijepo.

Ranije je otkrila i zašto njezina veza sa Sinišom nije uspjela. Nakon kraja emisije, zajedno su bili još dva mjeseca.

- Nisam preselila kod njega, ali sam dolazila vikendom. Stalno je spominjao prsten, navaljivao oko toga, a na kraju ništa - rekla je Martina.