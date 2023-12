Gabrijela o prvim blagdanima s Miroslavom: 'Želimo ih provesti na jedan najljepši mogući način'

Ovo će biti naši prvi zajednički blagdani i želimo ih provesti na najljepši mogući način. Dogovorili smo se da ćemo Božić provesti u krugu moje i Miroslavove obitelji. Svi ćemo se sastati na obiteljskom ručku, da se družimo i zabavimo. Rekla je to Gabrijela Juraja (19), bivša kandidatkinja 'Ljubav je na selu' koja je ljubav pronašla uz farmera Miroslava Dekalića (39).

Novu godinu će slaviti u kućnoj atmosferi

Već početkom Adventa, kako kaže za RTL, okiti bor i ukrasi kuću. Obožava lampice, ukrase, a pogotovo voli da je sve u šljokicama i da se sve sjaji. Za Novu godinu par još nema planova, ali...

Foto: RTL

- Vjerojatno će biti kućna atmosfera, nešto mirno, možda neki lijepi film. Ali ono što je dogovoreno je da ćemo Miroslav i ja pustiti lampion, budući da smo i jedan i drugi protiv vatrometa - otkrila je Gabrijela.

Gabi je uz Miroslava sretnija

Mlada Desinićanka sad blista, uživa, radosna je. Promijenio joj se život. Izgubila je deset kilograma, preselila se kod Miroslava u Bjelovar, krenula je u autoškolu i više ne radi kao mesarka.

- Definitivno sam sretnija sada kad sam upoznala Miroslava i kada smo zajedno. Ja sam od svoje 17. godine živjela sama i uvijek mi je bilo čudno doći doma s posla, a nitko te ne dočeka i nikog nije briga ni kad ćeš doći - rekla je.

Foto: RTL

Majka ju napustila dok je imala dvije godine

Uz Desinić, u kojemu je odrasla i živjela do 17. godine, ne vežu je lijepa sjećanja. Majka ju je ostavila kad je imala samo dvije godine, preživjela je puno maltretiranja u školi... Odrasla je s ocem Brankom, dvjema sestrama i bratom. Sad se prisjetila kako je izgledao njihov Božić.

- Kada sam živjela s tatom, onda je uvijek on pripremao ručak ili večeru. Uvijek je to bila purica ili prasetina, a ja sam uglavnom radila kolače. A to se sada već sve promijenilo. Sada svi nešto radimo! Od Miroslava brat će pripremiti ručak, a ja ću napraviti kolače - dodala je bivša kandidatkinja 'Ljubav je na selu'.