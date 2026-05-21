Martina Stjepanović Meter pokazala supruga i prostrani balkon zagrebačkog stana

Glumica Martina Stjepanović Meter razveselila je pratitelje na društvenim mrežama objavom iz privatnog života kojom je pokazala dio intimne atmosfere svog doma u Zagrebu. Na fotografijama i snimkama pažnju je posebno privukao njezin suprug Mario, kojeg je javnost dosad rijetko imala priliku vidjeti.

Par je uživao u opuštenom druženju na prostranom balkonu svog stana, a Mario je tom prilikom pokazao i svoje kulinarsko umijeće pripremajući roštilj. U ležernom izdanju, ističući tetovaže i sportsku građu.

Iako Martina privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti, ovakvi trenuci pokazuju koliko cijeni mirne i jednostavne trenutke daleko od reflektora i glamura. Upravo zbog takve spontanosti njezina je objava izazvala veliko zanimanje među fanovima.

Podsjetimo, Martina i Mario vjenčali su se 2022. godine u Osijeku, a uskoro će postati roditelji dječaka.

Glumicu je publika donedavno pratila u ulozi Zrinke u popularnoj seriji U dobru i zlu, dok je danas gledamo kao članicu žirija showa Tvoje lice zvuči poznato.