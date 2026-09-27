Martina Tomčić najavila poziv osječkom gradonačelniku, a sve zbog nastupa na 'Supertalentu'

Nastup Acro Team Shinea iz Osijeka oduševio je žiri Supertalenta te su upravo oni dobili Zlatni gumb, no jedan detalj koji su članovi skupine otkrili nakon svoje točke posebno je iznenadio Martinu Tomčić. Naime, ovaj osječki tim nema vlastitu dvoranu za trening unatoč tome što izvode zahtjevne akrobacije.

Foto: Nova TV

Martina je njihovim nastupom ostala oduševljena, a kada je čula u kakvim uvjetima rade, odlučila je pokušati konkretno pomoći te je pred svima je najavila da će doći do broja osječkog gradonačelnika i osobno ga nazvati.

- Ja ću se potruditi nabaviti broj gradonačelnika Osijeka i osobno ću ga nazvati i zamoliti da u Osijeku pronađe prostor jer vi najmanje što zaslužujete jest jedna dvorana sa svim rekvizitima koji vam trebaju i da klince maknemo s mobitela i da radimo ovako pametne stvari - poručila je.

Foto: Nova TV

- Vau, baš ste me malo ostavili bez teksta. Nagledala sam se i gimnastičara i cheerleadinga, ali ovo... Ili je ovo nešto toliko novo, ili smo mi toliko neupućeni, ili je ovo nešto toliko vaše i autentično - nadodala je.

Osječka ekipa tako je iz 'Supertalenta', osim velikih pohvala i zlatnog gumba Frane Ridjana i Igora Mešina, ponijela i obećanje Martine Tomčić da će pokušati pomoći u rješavanju problema s prostorom za trening.