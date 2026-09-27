Uh! Pogledajte kako će večeras Guinnessov rekorder zavrtjeti Maju Šuput i Marka Grubnića

Na pozornicu 'Supertalenta' večeras na Novu TV stiže osam kandidata, a među njima i dvostruki Guinnessov rekorder iz Mongolije, koji je za svoj dolazak pred hrvatsku publiku pripremio nevjerojatan nastup.

- Krv u mojim venama i duša u meni dolaze od legendarne mongolske povijesti - govori Tulga, koji za prvu audicijsku epizodu gledateljima najavljuje veliko iznenađenje.

Foto: NOVA TV

Svoje snagatorske sposobnosti pokazat će uz pomoć velikog trupca, koji će biti okružen s čak četiri metra vatre.

Tulga će se u jednom dijelu nastupa vrtjeti u zraku držeći polugu ustima, no pravi spektakl uslijedit će kada u njegovoj točki svoje mjesto zauzmu Maja Šuput i Marko Grubnić - i to visoko iznad pozornice.

Foto: NOVA TV

Tulgin nastup samo je jedno od iznenađenja koje donosi prva audicijska epizoda. Jedan će kandidat pred žirijem zapjevati veliki Thompsonov hit, drugi će se predstaviti kao bend - iako je njegov jedini član upravo on, a najveće iznenađenje gledatelje čeka na samom kraju audicije.

Kome će Igor Mešin i Frano Ridjan već u prvoj epizodi dodijeliti svoj Zlatni gumb, gledatelji mogu otkriti već sada u prvoj epizodi na Nova Play!