Martina Tomčić osvrnula se na sukob s Bilmanom: Nije tajna...

U nedjelju navečer gledatelji 'Supertalenta' svjedočili su novoj drami između članova žirija Martine Tomčić i Davora Bilmana, a prepirka je krenula nakon nastupa plesnog kluba Modusa. Sada se o svemu tome oglasila i Martina na svom Instagram profilu.

- Za razliku od mene, Davor Bilman je već prije nekoliko godina odmah uočio nešto što je meni trebalo ipak puno više vremena - napisala je članica žirija pa dodala da se njena kćerka upisala u plesni studio kojeg je 2018. Bilman nagradio zlatnim gumbom.

O tome je i 'najstroža' članica žirija progovorila za Showbuzz.

- Iako već godinama sjedimo zajedno za sudačkim stolom 'Supertalenta', svi mi u žiriju imamo različite karaktere i zapravo često dođe do nekakvih neslaganja u mišljenjima jer svatko daje svoj sud prema nekakvom subjektivnom doživljaju. Nije tajna da te razlike u mišljenjima najviše dolaze do izražaja između Davora i mene, no naši mali televizijski 'sukobi' su nešto bez čega ne bih mogla zamisliti ovaj show. Ne bi bilo ovako zanimljivo da se oko svega složimo i, štoviše, drago mi je da mogu računati na Davora kao nekoga tko će mi kontrirati u nekim situacijama. Kad se kamere ugase, sve naše nesuglasice ostavljamo po strani, pa tako i ovaj put. Davorovu stručnost u domeni plesa apsolutno ne dovodim u pitanje, dapače, dokaz da se ipak oko nekih stvari slažemo jest činjenica da se moja kći pridružuje upravo plesnom klubu koji je on prepoznao prije nekoliko godina u 'Supertalentu' i nagradio ga zlatnim gumbom - kazala je Martina.

Podsjetimo, rasprava je krenula nakon što je nastup plesnog studija Modus završio, ali zahuktala se nakon što je plesna grupa napustila pozornicu.

- Poslušaj me, tvoj komentar i tvoj način ponašanja je napravio to da od vrhunske točke ja njih ne mogu komentirati jer si ti preuzela sve na sebe. Daj shvati i prihvati, što god da ti mislila o mom plesu, ali molim te nemoj se više šaliti da ja nešto znam ili ne znam, ja ni u jednom trenutku nisam rekao tebi da ne znaš nešto o pjevanju, stvarno mi je dosta toga - rekao je Davor.

U raspravu se uključila i Maja Šuput.

- On želi reći da ti svaki put kad dođe neka plesna grupa ponašaš se kao da si plesačica, a ne on. Davor želi reći da ga stjeraš u kut - rekla je pjevačica pa se Martina na kraju ispričala.