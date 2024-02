Martina Tomčić otkrila: Prijemni za glazbenu školu pala sam dva puta. Nedostajalo mi je talenta

Operna pjevačica i najstroža članica žirija u popularnim televizijskim talent show-ovima Martina Tomčić Moskaljov (48) gostovala je u podcastu 'Skeep or Beep' bravo! radija. Tatjani Jurić (42) je otkrila da čak dva puta nije prošla na prijamnom za srednju glazbenu školu, te kako je 'završila' u samostanu kod časnih sestara u Austriji. Osim toga, poručila je i kako se svi rađamo kao savršeni pjevači. U ugodnom razgovoru Martina i Tatjana dotaknule su se aktualnih tema, razgovarale o tome kako je biti kćer političara, odrastanju i odgoju. Martina je priznala da je zahvaljujući sinu ipak počela sve više promišljati o kritikama koje kao članica žirija upućuje kandidatima.

- Dva puta nisi prošla na prijamnom za srednju glazbenu školu? - upitala je Tatjana.

- To je tada bio kraj svijeta. Imala sam 14 i 15 godina, s 14 sam bila mlada, s 15 sam bila nedovoljno talentirana. Ne bih htjela suditi, ali naprosto veze i vezice se nisu povlačile, a tada je bio veliki interes za upis djece u glazbene škole, što nije slučaj danas. Ja sam vjerovala u svoj talent da će biti prepoznat. S 15 nije, sa 17 je bio u Austriji, pa sam tada upisala program za mladu talentiranu djecu, nisam još bila niti maturirala, a upisala sam Akademiju - ispričala je Martina pa nastavila:

- U Zagrebu mi nisu dali pjevati, pa evo idem u Graz, a gdje ću živjeti? Dom ne mogu dobiti jer nemam austrijsko državljanstvo? Tata je došao do informacija da tamo postoji samostan časnih sestara koje su Hrvatice i ja sam tamo dobila smještaj i hranu, bilo je to dragocjeno iskustvo...

Foto: Gordan Svilar/Bravo!

Već na početku emisije Martina je priznala Tatjani kako kao kći bivšeg predsjednika Hrvatskog Sabora - Zlatka Tomčića (78) mora više paziti na sve.

- Ja sam dijete političara i onda ti to uvijek ima veću težinu. Ja ne mogu izaći van na prosvjede na cestu, ja nisam građanka u tom momentu nego sam kći bivšeg političara. Ja se zalažem na drugačije načine i malo više promišljam o svemu.

S godinama je, kaže, počela više promišljati i o kritikama koje kao najstroža članica žirija upućuje kandidatima.

- Ja ti talent showove i školu pjevanja od Ivane i mene gledam kao priliku da razvijamo bolje društvo. Samo je jedna Whitney Huston, Mariah i Celine su joj se možda približile. Ja da s 18 godina nisam otišla u samostan, mene to iskustvo ne bi definiralo kako je. Djeca moraju znati i što je frustracija i što je neuspjeh. Talent showovi su sjajna prilika da se klinci pripremaju za nešto, da nešto rade, a da to nije ono škola ili zadaća, odnosno nešto što se mora. Npr.: 'Ako nisi 5. 0 ne možeš na rođendan, ako nisi dobila 5 iz testa ne možeš si kupiti nove tenisice'. Mene je toga strah, ne show-ova. Druga strana tih showova je ako klinci dolaze s nerealnim očekivanjima, ništa nije napravio, u glavi si je zamislio kako će to izgledati i odjedanput stao na pozornicu i blokirao, ili čak nije, nego se prezentirao i očekuje da ćemo mi svi pasti u nesvijest, a ja kažem - Maco to nije dobro! - i onda je on ljut na mene - ispričala je operna pjevačica.

Foto: Gordan Svilar/Bravo!

Nemaš grč kada to kažeš jednoj ranjivoj mladoj osobi?

- Imam i tu sam se jako kroz godine editirala, tu me moj Noa jako editirao. Ja sada ovo radim jako dugo godina, nisam znala, bila sam amater, nisam se educirala na način koju snagu ima moja izgovorena riječ koju upućujem... Ja i dalje stojim iza svega izgovorenog, svih ovih godina, mislim samo da sam putem malo korigirala intonaciju izgovorenog i kalkuliram malo više, naprosto iskustveno procjenjujem brže i lakše kakvo je tlo s one strane...Nisam bila gruba, nego sam bila preiskrena ili predirektna, a na to mlada osoba nije bila spremna - kaže Tomčić.

- Moja legendarna, najiskrenija rečenica je 'Prijatelji koji su te poslali u ovaj show ti nisu prijatelji!', a odnosi se na masu kandidata, iz godine u godinu - iskreno će.

Foto: Gordan Svilar/Bravo!

Za kraj Martina je poslala poruku svima.

- Svi se rađamo kao savršeni pjevači! Kada se rodimo osim što smo savršeni pjevači imamo sposobnost ronjenja i plivanja, ako to ne održavamo, ta vještina naprosto u nama odumre - rekla je Martina.

- Kada smo mali prvo plačemo, pa gugućemo, pa tepamo, to je sve zapravo pjevanje, kako nam govor postane dominantan i razvijamo govornu poziciju, ona u nekom momentu istisne pjevačku. To što misliš da ne znaš pjevati je zapravo da su tvoje vještine zapravo zahrđale, ali ti si savršena pjevačica i bez moje pomoći - poručila je Tatjani Jurić.