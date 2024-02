Zaljubljeni su kao prvog dana! Martina Tomčić i suprug slavili godišnjicu: 'I tako nas dvoje...'

Operna diva Martina Tomčić (48) i njezin suprug Ženja Moskaljov (49) zajedno su od 1996. godine, a od toga su u braku 21 godinu. Iako ne objavljuje često privatne trenutke iz života, sada je Tomčić iznenadila svoje pratitelje kada je podijelila emotivni video sa svojim suprugom kojim želi obilježiti godišnjicu.

Na videu se izmjenjuju brojne fotografije bračnog para, a na svakoj veselo poziraju i pokazuju nježnosti i poljupce.

Foto: Instagram

Uz to, čini se kako su se izveli na večeru i proslavili sve zajedničke godine.

- I tako nas dvoje već 28 godina... - napisala je uz video.

Foto: Instagram

Iako o njihovoj ljubavnoj priči javnost ne zna mnogo detalja, Martina i Ženja upoznali su se dok je ona studirala u Grazu. Prvi njihov susret je bio na Samoborskom fašniku.

Foto: Instagram/Robert Anic/PIXSELL

Prvih pet godina bili su u vezi na daljinu, a nakon sedam godina veze, odlučili su se vjenčati 2003. godine.

- Često sam iz Graza dolazila u Zagreb jer je blizu. Upoznali su nas zajednički prijatelji na Samoborskom fašniku, no nismo bili pod maskama. Jedna od prvih poveznica bila je ljubav prema sličnoj neklasičnoj glazbi. Zajedno smo slušali i pjevali Celine Dion - ispričala nam je Martina prije par godina.

Foto: Instagram

Suprug ju je zaprosio prije jednog putovanja, a vjenčanje je bilo intimno s tek 50-ak gostiju u Samoboru. Zajedno imaju dvoje djece, sina Nou i kćer Rebeku.

Jednom prilikom Martina je otkrila tajnu sretnog braka.

- Tu nema mudrosti. To je jedna luđačka sreća. Nisu to samo divni trenuci, radiš na odnosu, plijeviš, zalijevaš, uzgajaš. U suprotnom ćeš imati kaljužu, a ne zeleni travnjak. Mislim da je to princip bilo kakvih odnosa. Treba ulagati u ono do čega nam je stalo. Jako sam sretna što imam takav brak, supruga koji podržava sve moje ludosti, koji mi je podrška u trenucima kad sam mala i slaba - ispričala je.