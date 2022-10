Martina Tomčić zablistala je u Supertalentu pa mužu poručila: 'Pazi da me neki šeik ne kupi!'

Moraš paziti da me neki šeik ne kupi za 50 deva, poručila je Martina Tomčić (47), svome suprugu Ženji Moskaljovu, prije izlaska na pozornicu 'Supertalenta'.

Operna pjevačica i jedna od članica 'Supertalenta' objavila je video u dugoj crno-zlatnoj haljini koju je nosila u posljednjoj audicijskoj epizodi.

Foto: Martina Tomčić/screenshot

Osim toga, podijelila je i fotografije te priznala da joj je to jedna od dražih kreacija u showu.

- Baš mi se sviđa ovaj look inspiriran bliskim istokom - napisala je Martina.

Foto: Instagram/Martina Tomčić

Inače, Tomčić je tijekom nekoliko sezona 'Supertalenta' stekla nadimak najstrože članice žirija. Svojedobno je otkrila što ona o tome misli.

- Uvijek volim reći da je istina u očima promatrača, no s druge strane postoji samo jedna istina za svakog od nas. Ja ću reći da sam i stroga i realna. Međutim, mislim da je strogoća u današnjem društvu i više nego poželjna, pa ne promatram to što sam najstroža članica kao negativan kontekst, nego dapače, ponekad to doživim kao jako lijepi kompliment - priznala je za Dnevnik.hr.

Foto: Instagram/Martina Tomčić

