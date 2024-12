Marvelova zvijezda podijelila je tešku priču: 'Imam 17 godina i beskućnik sam. Teško mi je...'

Jack Veal (17), poznat po ulozi u Marvelovoj seriji 'Loki', podijelio je kako je beskućnik i da mu je potrebna pomoć. Glumac koji u seriji glumi mlađeg Lokija na svom TikTok profilu zatražio pomoć od fanova.

- Pozdrav, ja sam poznati glumac, imam 17 godina i beskućnik sam. Možda me se sjećate iz serije 'Loki', 'The End of the F***ing World' ili iz drugih filmova u kojima sam imao važne uloge. Nisam previše pričao o tome što se događa u mom životu, ali mislim da je vrijeme da otkrijem istinu - započeo je Jack.

Otkrio je kako ima mentalnih problema i kako ne može više živjeti kod bake i djeda.

- Zlostavljali su me kod kuće. Bilo je tu i fizičkog i emocionalnog nasilja, nisam imao bajno odrastanje. Borim se s mentalnim zdravljem. Imam autizam, ADHD i pregledavaju me i zbog bipolarnog poremećaja i psihoze. Ne mogu ostati kod bake i djeda jer mi je djed bolestan. Nemam kamo, potrebna mi je vaša pomoć - rekao je glumac.

Kamp prikolica u kojoj živi u derutnom je stanju.

- Socijalna služba mi odbija pomoći, bez obzira na sve što sam im rekao. Trenutno spavam u kamp prikolici sa slomljenim prozorima, nesigurna je i treba mi puno vremena do posla zbog udaljenosti. Život je težak. U ovom trenutku nemam ništa drugo. Molim vas da podijelite ovo - ispričao je Jack i pokazao prikolicu u kojoj živi.

Video je postao viralan i izazvao lavinu komentara: 'Zašto Marvel ne pomaže???', 'Roditelji koji uzimaju zaradu od djece smiješni su. Nadam se da će ovo privući pozornost', 'Ovo je izuzetno tužno', 'Nadam se da će što više ljudi vidjeti ovog čovjeka', 'Ova poruka je realnost - podijelite ovo i nadam se da ćeš dobiti pomoć koju zaslužuješ', samo su neki komentara zgroženih fanova.

No, čini se da je Jack uspio u svom naumu. Naknadno je na TikToku obavijestio fanove da je dogovorio razgovor sa socijalnom službom i dobio smještaj.

- Napokon imam podrum i odličan je. Svi su jako dragi kao i svi vi. Ne volim plakati pred kamerom jer je to čudno, ali da nije bilo vas ne bi bilo ničeg - rekao je u suzama i dodao da je socijalna služba reagirala nakon jednog njegovog intervjua.

- To je sve zbog vas. Hvala vam puno svima - zaključio je Marvelov glumac.

