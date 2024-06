Zvijezda 'Izgubljenih' odustaje od glume: 'Udaljavanje od slave i bogatstva je zastrašujuće...'

Kanadska glumica Evangeline Lilly (44) objavila je u ponedjeljak na društvenim mrežama da odustaje od glume.

- Toliko sam ispunjena radošću i zadovoljstvom danas dok živim svoju viziju. Udaljavanje od onoga što se čini kao očigledan izbor (bogatstvo i slava), ponekad može djelovati zastrašujuće, ali ulazak u svoju 'dharmu' zamjenjuje strah ispunjenjem. Možda ću se vratiti u Hollywood jednog dana, ali za sada mi je mjesto ovdje. Nova sezona je stigla i ja sam spremna... Sretna sam - napisala je glumica.

Evangeline je podijelila stari video u kojem je pričala o svojim snovima za budućnost. U videu je rekla kako želi biti 'umirovljena glumica' koja ima obitelj i koja se bavi pisanjem.

Lilly je poznata po svojoj ulozi Kate Austen u popularnoj seriji 'Izgubljeni', a glumila je i u filmovima 'Ant-Man', 'Ant-Man and the Wasp' te 'Avengers: Endgame'. Među posljednjim filmovima u kojima se pojavila je 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania' iz 2023. godine.

Glumica je inače uvijek otvoreno pričala o radu u Hollywoodu, a jednom je prilikom progovorila o lošem iskustvu tijekom snimanja serije 'Izgubljeni'.

- U trećoj sezoni sam imala loše iskustvo na setu gdje su me doslovno prisilili da snimim scenu gotovo gola. Osjećala sam se kao da nemam izbora. Bila sam užasnuta i tresla sam se, a kada sam završila scenu sam se rasplakala - rekla je 2018. godine.

