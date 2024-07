Od Marvela zaradio milijune, a sad stiže u novu ulogu: Postat će najplaćeniji glumac ikad!

Oskarovac Robert Downey Jr. (59) najavio je ovih dana da se vraća u svijet Marvela. Nakon što u nekoliko filmova utjelovio popularnog superheroja Iron Mana, Downey će se sad pojaviti u ulozi još jednog Marvelovog lika. U ponedjeljak je najavio da će postati zlikovac Doctor Doom iz serijala o Fantastičnoj četvorci.

Kako navodi Daily Mail, glumac bi za tu ulogu mogao zaraditi više od 70 milijuna eura, što bi ga dovelo na sam vrh ljestvice najplaćenijih glumaca ikad. No, tu ne staje njegov ugovor - tražio je privatni avion, vlastito osiguranje...

Marvel's "Avengers: Age Of Ultron" - Los Angeles Premiere | Foto: FS2/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.

Kao Iron Man zaradio oko 500 mil. dolara

Robert Downey Jr. je ujedno i najplaćeniji glumac koji je bio u Marvelovim filmovima. Kao Tony Stark, odnosno Iron Man, zaradio je skoro 500 milijuna dolara u četiri 'Avengers' filma, tri 'Iron Mana' te manjim pojavljivanjima u filmovima 'The Incredible Hulk', 'Captain America: Civil War' te 'Spider-Man: Homecoming'.

Iako je njegov prijašnji lik umro, iz Marvela su dopustili glumcu da se vrati u drugoj ulozi. Veliku vijest najavili su na Comic-Conu u San Diegu ovih dana. I sam glumac je to objavio na svojim društvenim mrežama.

- Nova maska, isti zadatak - napisao je Downey te objavio fotografiju sebe u novom kostimu, kao i snimku s Comic-Cona.

Stižu Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn...

U međuvremenu se otkrilo i tko će glumiti ostale likove u Fantastičnoj četvorci. Pedro Pascal, glumac kojeg će mnogi prepoznati iz 'Igre prijestolja' i 'The Last of Us', objavio je na svome Instagramu fotografiju s još troje glumaca.

U glavnim ulogama pojavit će se još Vanessa Kirby, Joseph Quinn te Ebon Moss-Bachrach.

Film bi u kina trebao doći u srpnju iduće godine.