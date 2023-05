Maskirali su se u nju, ali Kosor nije zlopamtilo. Čestitala je Letu 3 na finalu: 'Bravo, Mama ŠČ!'

Riječi rockeri Let 3 i bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor imaju, blago rečeno, 'zanimljivu' prošlost...

Našla se gospođa Kosor na tapetu Letovaca više puta, a vrhunac je svakako pjesma "Omađijaj me" iz 2013. godine, u kojoj članovi benda, s frizurama i kompletićima svojstvenima bivšoj premijerki, pjevuše "Ajde mala daj, daj, neka sad ne bude kraj, stisni mala daj, daj, u očima ti vidim sjaj..." i neke druge, manje pristojne stvari...

No Kosor im to nije očito zamjerila. Ili nije zlopamtilo.

Pa je tijekom nastupanja u ovogodišnjoj sezoni "Masked Singera" čak otpjevala njihovu "Mamu ŠČ" i oduševila velik broj gledatelja...

- Za mene je taj show bio poseban izlet. 'Mama ŠČ!' je dobra pjesma, angažirana, zato sam je i izabrala. Baš i ne pratim Eurosong, no Letovcima želim puno uspjeha. Uvijek podržavam one koji nas predstavljaju u svijetu, pa tako i na Eurosongu - rekla nam je Kosor nakon ispadanja iz showa.

Gostujući na RTL-u objasnila je kako je to bilo i svojevrsno 'poravnavanje računa'.

- To je priča iz prošlosti. Dok sam bila predsjednica Vlade, Let 3 dosta se rugao, neki će se sjetiti da su se znali maskirati u mene, stavljali perike, kostime. S obzirom na to da je njihova pjesma izabrana za Euroviziju, htjela sam poravnati račune.

Neki su Jadranku htjeli poslati i u Liverpool, na polufinalu ipak nije bila, ali tko zna, možda skokne na finale.

Gospođa Kosor, inače jedna od naših najaktivnijih tviterašica, kad govorimo o javnim osobama, prolazak u finale odmah je čestitala Letovcima....

- Bravo, Let 3, Mama ŠČ! - napisala je bivša premijerka i pobrala simpatije korisnika ove društvene mreže.

