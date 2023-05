Tim Leta 3 o dezinformacijama: 'Ne, Prlja nije imao tešku upalu grla! Pio je čaj kao i svi ostali'

Prlja je imao tešku upalu grla i jedva je otpjevao do kraja, govori se danas u medijima nakon prolaska hrvatskih predstavnika u finale Eurosonga. Odmah smo kontaktirali tim Leta 3, koji nam je demantirao te priče.

- Ma odakle to, kakva upala grla?! To nije točno, šire se dezinformacije. Imao je suho grlo. Pio je čaj i čuvao glas, kao i svi ostali - rekli su nam iz tima.

Šest godina čekali smo na ulazak u finale, a riječka grupa Let 3 to je uspjela. Otkako su u veljači s pjesmom 'Mama ŠČ!' pobijedili na Dori, počele su pripreme za nastup na toj velebnoj pozornici u Liverpoolu.

Danima su u gradu Beatlesa, temperature su za nekoliko stupnjeva niže nego u Zagrebu, a dečki su često bili u centru, družili se s prolaznicima i obožavateljima, ali i nosili kratke suknje, imali 'gole noge', koje su bile pokrivene tek plaštem...

Nakon što je završila sedma izvedba po redu, a to su bili naši Letovci, komentiralo se na društvenim mrežama kako je Zoran Prodanović Prlja imao problema s glasom. Doduše, nisu to komentirali neki stručni ljudi, već kritičari po društvenim mrežama koji ionako komentiraju svašta jer - bitno je da se nešto napiše.

Voditelj Duško Ćurlić je u prijenosu uživo objasnio da Prlji treba skinuti kapu na odrađenom nastupu s obzirom na to da je pio čajeve danima kako bi mu glas bio bolji. Ipak su pjevali cijelo vrijeme s fanovima i na probama pa se treba čuvati nešto više tih zadnjih dana uoči nastupa.

- Vidjeli ste nastup, svatko ima svoj komentar. Dobro je, Prljin glas je izdržao do kraja. Nisam to htio govoriti, ali čovjek je u zadnjih par dana malo više čaja morao piti i čuvati glas. No, morali su izaći na scenu i odradili su to na svoj način - rekao je Duško. Naravno, to što je pio čaj ne znači da je bio bolestan jer čaj su pili svi članovi benda... Još manje znači da su imali upale grla nego su to činili predostrožnosti radi, kako bi čuvali glas prije važnog nastupa.

