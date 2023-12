Massimo je razmišljao o prekidu karijere: 'Jako me to pogodilo, čekao sam neka bolja vremena'

Na današnji dan, 23. prosinca 2023. godine preminuo je veliki Massimo Savić. Nakon borbe s karcinomom pluća, tužnu vijest podijelile su njegova supruga Eni i kći Mirna na društvenim mrežama. 'Naš tata, suprug, ponos i ljubav, Massimo Savić, napustio nas je nakon kratke, ali herojske borbe. Iako je otišao s ovoga svijeta, u našim će dušama živjeti vječno; nasmijan, topao, snažan, pun ljubavi i satkan od umjetnosti. Zauvijek ćemo biti tvoje cure. Eni i Mirna', napisale su tog tužnog petka.

Po povratku u Hrvatsku ponovno učio jezik

Massimo Savić je rođen 6. lipnja 1962. godine u Puli, a upravo tamo je i proveo svoje djetinjstvo. Sa 12 godina je otišao u Milano, a s majkom je kasnije živio i u Australiji. U Sydneyju su proveli dvije i pol godine. Nakon toga se vraćaju u Zagreb, a Massimo je u tom razdoblju zaboravio hrvatski jezik te ga je morao ponovno učiti pri povratku. U Zagrebu je završio srednju školu, a nakon toga se okrenuo glazbi.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Početak karijere obilježila mu je grupa Dorian Gray s kojom je izdao album 'Sjaj u tami', a dvije godine kasnije i drugi album 'Za tvoje oči'. Grupa se proslavila zahvaljujući fenomenalnom prepjevu grupe Walker Brothers 'The Sun Ain't Gonna Shine Anymore', ali s upečatljivim glasom Massima.

- Ja sam teško ži­vio u to vri­je­me. Ja i moj bu­bnjar di­je­li­li smo je­dnu so­bu, širo­ku ko­li­ko i je­dan kre­vet. Spa­va­li smo za­je­dno u tom kre­ve­tu, a ni­smo ima­li do­volj­no da pla­ti­mo so­bu ne­go smo ci­je­pa­li dr­va sta­roj go­spo­đi. Ko­pao sam vr­to­ve po Za­gre­bu ne bi li od go­spo­đa do­bio odje­ću od nji­ho­vih mr­tvih mu­že­va, ko­ju bih ka­sni­je pre­kro­jio da bih na po­zor­ni­ci izgle­dao ele­gan­tno - ispričao je svojevremeno glazbenik.

Foto: Robert Anic/HISTORY I/C

Bend se raspao 1986. godine na turneji u Švedskoj zbog problema s novcem i dugovima spram Jugotona. Menadžer Marijan Crnarić uspio je dogovoriti 42 koncerta po bivšoj Jugoslaviji, koje su članovi benda odradili samo za dnevnice. Ostatak zarade otišao je na pokrivanje duga. Nakon toga, Massimo je otišao u samostalnu karijeru.

Suradnja s Tutićem

U suradnji sa Zrinkom Tutićem objavio je četiri albuma, ali suradnju su prekinuli 1998. godine. Karijeru je ponovno oživio 2002. godine nakon što je potpisao ugovor s Aquarius Recordsom koji mu izdaje album 'Vještina'. Teško je nabrojati sve pjesme koje je Massimo otpjevao. Svaka od njih, posebna na svoj način, ostavila je golemi utisak na glazbenu scenu. 'Sjaj u tami', 'Mali krug velikih ljudi', 'Stranac u noći', 'Iz jednog pogleda' samo su neki od hitova ovog glazbenika.

Foto: Privatni albumi

Pjevač je 2013. proslavio 30 godina karijere. Više puta je nagrađen i Porinom, a jednako vrijede i sva mentorstva koja je ostvario u pjevačkim emisijama. Sudjelovao je tako u 'X Factor Adria' te u 'The Voiceu'.

Foto: Borna Filic/PIXSELL/ilustracija

A nije uvijek bilo tako. Više od trideset godina Massimove karijere je bilo poput rollercoastera: usponi i padovi, vožnja po rubu, adrenalin, uzbuđenje i - strah. Trebalo je izdržati toliko dugo u tom vlaku koji je uz slavu i novac donosio i onu drugu, mračnu stranu, zbog koje neki od njegovih kolega nisu došli do cilja. Massimo je za Express otvoreno progovorio o teškim danima svoje karijere, u kojima nije bilo lako izvući živu glavu.

- U osamdesetim godinama mnogo se eksperimentiralo s narkoticima. Kada pogledam u retrospektivi, tadašnjem, komunističkom sustavu u Jugoslaviji kao da je odgovaralo da je mladost malo ‘zamućena’. Pogotovo intelektualci, jer drogiranje je bila stvar elite. Nisi do droge mogao doći na cesti, to su konzumirali sinovi i kćeri političara, ambasadora… Neki iz mog društva su to radili fatalistički. EKV na primjer. Krasno smo surađivali i imali smo sličnu glazbenu provenijenciju, slušali smo sličnu glazbu: King Crimson, Bowieja, Joy Division, Roxy Music... Vrlo mi je drago što sam s njima radio na albumu ‘Tattoo’, pogotovo na pjesmi ‘Oči boje meda’. Puno smo se družili i vidio sam ih kako dijele iglu i ne zanima ih kako se zaštititi. Već onda se znalo za AIDS, a oni nisu marili. Upozorio sam ih. Morate znati da je to fatalistički i za neki rokenrol bend možda štima, ali sam im morao skrenuti pažnju. Očito me nisu poslušali i eto rezultata. Nikog od njih više nema. Bubnjar iz Električnog orgazma Čavke i ja smo bili najveći zabavljači na tulumima ikad. Ni Sonje Savić više nema, a ja danas imam divnu obitelj. To što sam ja uspio svoj život vratiti na pravi kolosijek moja je velika pobjeda i uspjeh. Mislim da svi trebamo shvatiti koliko je jedinstven život koji smo dobili na dar. Nisam se previše štedio u životu, ali sam nekako uspio ostati tu takav kakav jesam - pričao je Massimo svojedobno.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Massimo je razmišljao o prekidu karijere

U nekim trenutcima karijere razmišljao je i da se prestane baviti glazbom.

- Na to sam pomišljao za vrijeme rata. Rat me doveo u jedno stanje slično katatoniji i to me očito sve skupa strašno pogodilo. Mislio sam da se više nikad neću baviti s glazbom. Bio sam strašno tužan jer su u to vrijeme bile popularne domoljubne pjesme. Morao sam čekati neka bolja vremena. Tipičan sam izvođač mirnodopskog razdoblja, kad ljudi imaju vremena za ljepotu. Osim toga, to kako meni ide danas u ovoj socijalno teškoj situaciji, čudovišno je dobro. Jer za mene trebaš biti situiran. Ako ti je iskopčana struja, nemaš volje slušati Massima Savića niti bilo kojeg drugoga izvođača - rekao je ranije.

Foto: FILIP BUSIC

Nastup 5. studenoga 2023. godine u zagrebačkoj Areni bio mu je silno važan, zvao ga je koncertom života. Pjevao je tri sata. Publika nije znala da nastupa s drenom u plućima i da ga iza bine čeka medicinska skrb.

Na dan njegova odlaska Sergej Ćetković je na početku svoga koncerta velikom glazbeniku posvetio nekoliko minuta, zapjevao 'Sjaj u tami'. I Jacques je taj dan u Puli pjevao samo Massimu u čast.

Foto: Igor Soban/PIXSELL, ilustracija

Massimu je i 6. lipnja, na njegov rođendan, uručen Porin za životno djelo.

- Primiti nagradu za životno djelo trebao bi biti jedan od najsretnijih trenutaka u životu. Nažalost, ovaj Porin za životno djelo stiže u krivo vrijeme i primaju ga krive ruke. Da je došao za nekih dvadeset godina i da su ga primile Massimove ruke, tada bi zasigurno to bio jedan od najsretnijih trenutaka u njegovom i mom životu - emotivno je poručila supruga Eni tada.

Foto: Filip Bušić

Koncert za Massima

U čast Massimu 14. studenog u Laubi održan je i koncert pod nazivom 'Za Massima - Mali krug velikih ljudi'. Pjevali su tamo Dino Jelusić, Matija Cvek, Vanna, Sergej Ćetković, Nina Badrić, Ivan Dečak.

- Vi večeras uopće niste mali krug, vi ste veliki krug velikih ljudi. Hvala svim mojim kolegama koji su došli slaviti prekrasnog prijatelja. Max je bio jedan poseban umjetnik. Veliki, fenomenalan pjevač, divan čovjek. I moj prijatelj. Mi moramo slaviti Massimov život, ako ćemo biti tužni, neće biti dobro - rekao je drhtavim glasom Ivan Dečak u studenom, a zatim je pjevao i 'Mali krug velikih ljudi'.