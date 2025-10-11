Obavijesti

'POKAŽITE DA VAM JE MJESTO OVDJE'

Napeto u 'MasterChef' kuhinji! Čak osmero odlazi u stres test

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Nova Tv

Kandidati su morali pripremati morska jela s temperaturnim ograničenjem - neki ispod, neki iznad sto stupnjeva Celzijevih

Nakon zahtjevnog kuhanja s vremenskim i temperaturnim ograničenjima, poznato je tko će morati u stres test, pa će se tako Danijela Blažević i Anamarija Hlevnjak pridružiti Zoranu Đošiću, Vjekoslavu Krsniku, Renati Burić, Krunoslavu Jariću, Ivanu Capanu i Egonu Juriću.

Chef Stjepan Vukadin bio je taj koji im je priopćio odluku, uz riječi ohrabrenja: 'Neka vam to ne bude poraz nego prilika da si kažete da vi to možete, pokažite nam da vam je mjesto u ovoj kuhinji.' Odluka je uslijedila nakon izazova u kojem su kandidati morali pripremati morska jela s temperaturnim ograničenjem - neki ispod, neki iznad sto stupnjeva Celzijevih.

Foto: NOVA TV

Tijekom nabave sastojaka u dućanu, nije sve prošlo prema planu. Ivanu Bariću tek je po povratku za radnu jedinicu postalo jasno da mu nedostaje osnovnih namirnica: 'Skužim da nisam uzeo luk, nisam uzeo češnjak, nisam uzeo lovor, vino, mislim si u sebi - budalo, što ću napraviti od ovoga, ali snaći ću se.'

Njegova je improvizacija kasnije naišla na pohvale, jer je, unatoč propustima u dućanu, pokazao napredak.

- Vidi se da Ivan napreduje svaki dan - istaknuo je chef Goran Kočiš.

Ni Antonija nije prošla bez prepreka. U dućanu je uzela pokoju namirnicu više nego što je smjela.

- Odi ti na galeriju - poručio joj je Stjepan, a potom uz smijeh otkrio da se šali. No kazna nije mogla izostati, pa joj je oduzeo dvije namirnice - đumbir i vrhnje za kuhanje.

Foto: NOVA TV

Unatoč zahtjevnim uvjetima, večer je donijela i brojne pohvale. Mario je posebno izdvojio Damjana Tepića: 'Imao si lijep balansiran tanjur', a Antoniji Rittuper je poručio: 'Odličan tanjur, umak koji je povezao cijelo jelo, komorač kojeg si sakrila ispod, mene je to oduševilo.'

Foto: NOVA TV

Tanjur Marka Ettingera nazvao je 'fantastičnim', dodavši: 'Riba savršeno meka, puna okusa'. Goran je bio zadovoljan svojim timom, istaknuvši i Otta Grundmanna, a žiri je zaključio da su se mnogi trgnuli nakon prethodnog izazova.

- Niste samo kuhali bolje, nego ste pokazali da učite, kuhate i rastete - poručio im je Goran za kraj.

Foto: NOVA TV

