'MasterChef' ulazi u završnicu! Pred kandidatima je posljednji gastroduel bez prava na greške

Pred kandidatima MasterChefa je posljednji gastroduel sezone - izazov u kojem će se zbrajati znanje, iskustvo i timska suradnja, ali i donositi odluke koje više neće imati prostora za pogreške. U tom će se izazovu natjecatelji suočiti s iznimnim pritiskom, svjesni da se nalaze na samom kraju puta.

Foto: NOVA TV

- Baš čudan osjećaj. Nisam mislila da ću dogurati do zadnjeg gastroduela sezone - komentirat će Renata, a Kruno, s druge strane, neće skrivati nelagodu pred izazovom koji slijedi.

Gastrodueli su katastrofa, ne volim ih - reći će otvoreno.

Foto: NOVA TV

Žiri će odlučiti da vođa jednog tima bude Selma, a njezin će zadatak biti odabir vođe suparničke ekipe. Selma će tu odgovornost preuzeti mirno, ali odlučno, te će za vođu drugog tima izabrati upravo Krunu.

- Gdje me Selma nađe baš danas - komentirat će Kruno, iznenađen izborom, ali svjestan težine povjerenja koje mu je dano. Selma će svoju odluku obrazložiti riječima: 'Kruno je pokazao lijep rad, sigurnost, stabilnost, netko tko je pokazao da može naučiti, zato mislim da bi bio dobar vođa.'

Kruno će potom u svoj tim odabrati Antoniju i Otta, dok će Selma okupiti Endrinu i Renatu. Zajedno će morati osmisliti i pripremiti menu od tri slijeda, zamišljen kao kruna njihova kuhanja u MasterChef kuhinji.

Foto: NOVA TV

Dodatnu težinu izazovu dat će i posebno pojačanje. Kandidatima će pomoći bivši natjecatelj MasterChefa i food producent osme sezone - Petar Tucman. Renata će to doživjeti s posebnim emocijama: 'Obilježio je našu sezonu behind the scenes. Drago mi je što je on naš gostujući kuhar, tim više što će nam pomagati.'

Petar će se natjecateljima obratiti iz pozicije nekoga tko je nekada bio na njihovu mjestu.

- Da mi je netko rekao prije dvije godine da ću biti u ovoj poziciji, rekao bih da je to znanstvena fantastika. Ali prilike dolaze. MasterChef mi je promijenio život više nego sam to ikada mogao zamisliti. Isplati se malo stisnuti i potruditi - reći će natjecateljima.

Foto: NOVA TV

Za pripremu menija za šest gostiju timovi će imati 120 minuta, a prije samog kuhanja Petar će vođama postavljati pitanja u kratkom kvizu. Crveni tim u tom će dijelu biti uspješniji i osvojiti pravo izbora trenutka u kojem će dobiti pomoć. Odlučit će se za prvih 30 minuta, svjesni da upravo početak može odrediti cijeli tijek kuhanja.

Foto: NOVA TV

Tko će biti misteriozni kušači i koji će tim odnijeti pobjedu u posljednjem gastroduelu sezone, ne propustite pogledati u novoj epizodi MasterChefa.