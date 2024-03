Mate Bulić drži do tradicije pa je prenosi i na unuke: 'Objasnim im rado važnost nekog običaja'

Tradicionalno, u krugu obitelji, slavi pjevač Mate Bulić (67) na Brelima. Uoči Uskrsa okuplja najmilije pa zajedno boje jaja. 'Uvijek preferiram prirodnu travu za to. Uzmemo mali nožičak, mi smo to zvali 'trnjak' i gledamo da onda time bojimo jaja', govori nam Mate.

Ide na procesiju do Međugorja

Kao veliki vjernik, neće propustiti misu, a na veliku procesiju otići će čak do Međugorja. Hranu, od koje je neizostavna šunka, nosit će na blagoslov, a bitan mu je i veliki post, koji prenosi na djecu.

- Na jelovniku će se naći sve što je čovjeku ustaljeno godinama i u čemu smo uživali - skromno će Bulić.

Foto: Privatni album

Unuci vole njegove priče

Najdraže mu je unucima prepričavati svoje zgode i nezgode te se natjecati u tucanju jajima.

- Njima to uvijek bude interesantno. Slušaju me pozorno pa me ispituju zašto ovo, kako ono. Kad je bila Cvjetnica, umivali su se vodom u kojoj je bilo cvijeće. Pitali su zašto je to običaj pa smo moja supruga i ja rado objašnjavali - govori te dodaje kako je odličnog zdravlja.