Mate Bulić i Tarapana slave sedam godina od emotivnog hita ‘Ja sam na te ponosan’

Sedam godina nakon što je emotivna balada ‘Ja sam na te ponosan’ prvi put ugledala svjetlo dana u izvedbi legendarnog Mate Bulića i ‘Tarapane’, čiji je frontmen Frano Pehar, hit i dalje dominira regijom. S više od 14,5 milijuna pregleda, pjesma je postala neizostavan dio glazbene scene i simbol trajne popularnosti.

Stihove za ovaj emotivni i inspirativni hit napisao je proslavljeni Dušan Bačić, dok je aranžman i produkciju potpisao Bojan Dragojević - EMPIRE STUDIO, čime je balada dobila prepoznatljiv emotivni pečat. Izvedba Bulića i Tarapane dodatno naglašava dubinu, povezujući generacije i podsjećajući na važnost obitelji, prijateljstva, zajedništva i predanosti.

Knin: Koncertom Mate Bulića i Maje Šuput završena proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Sedmogodišnja proslava pjesme također potvrđuje da pravi hitovi ne stare, već s vremenom, povezujući ljude i prenoseći univerzalne emocije, postaju simbol trajne glazbene vrijednosti i inspiracija za nove generacije.