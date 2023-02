Mate Bulić o Ćiri: 'On je gledao ljude u jednoj cjelini i zbog toga je zaista bio nenadmašan...'

Glazbenik Mate Bulić (65) u novoj epizodi 'IN Magazina' progovorio je o Ćiri Blaževiću, supruzi Zdravki te o glazbenim planovima.

Mate je nedavno izbacio novu pjesmu 'Trošim život' a spot je snimio u Brelima za koje kaže da je to njegova oaza gdje je smiren i gdje je okružen obitelji i prijateljima. Otkrio je da sprema duet s prijateljem Ivanom Korači.

- Ja ću to otpjevati sa svojim prijateljem Ivanom Korači, on je jedan biznismen koji je jako elastičan u tom dijelu, vrlo sposoban, pjevanje je jedna njegova ajmo reć nedokučena životna tenzija koju je on uvijek radio - rekao je pjevač, piše Dnevnik.hr.

Mate je 1981. diplomirao na ekonomiji, a zatim otišao u Njemačku sa suprugom Zdravkom. Radio je sve bauštelske poslove prije nego što je počeo pjevati. Za suprugu kaže da je njegova snaga.

- Jedna moja velika snaga i jedna žena kojoj isto moram reći hvala jer da nje nije bilo, ja sigurno ne bih ovdje s vama sjedio - rekao je Bulić i dodao da će po treći put postati djed.

Matu je potresla vijest o smrti Ćire Blaževića, a kaže kako su bili dobri prijatelji.

- Jednostavno je bio jedan mio suptilan tip i imao je riječ za svakoga, bez obzira na vjeru, naciju, on je gledao ljude u jednoj cjelini i tu je bio zaista nenadmašan - opisao je Bulić.

