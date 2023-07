Mate Bulić o kumu Thompsonu: Cijeli život me poticao da radim kako on smatra da je najbolje...

Legendarni glazbenik Mate Bulić (66) može se pohvaliti s više od deset albuma, održanih preko stotinu koncerata diljem svijeta te s dugim popisom hitova. Unatoč suočavanju s brojnim zdravstvenim izazovima tijekom pandemije, on ne odustaje od glazbe.

- Nakon ove bolesti, zahvalio sam se Bogu što mi je dao snage i volje da radim ono što najviše volim na svijetu, a to je pjevanje. To je neopisiva energija i emocija koju čovjek ne može opisati dok je ne doživi - rekao je Mate za In Magazin.

Foto: Jurica Galoic

Mate Bulić veliku važnost pridaje svojoj obitelji.

- Moj mlađi unuk se obratio Ivanu i rekao: 'Znaš li da je naš dida kralj u Hrvatskoj?' Ivan je odgovorio: 'Znam, i što s tim?' To je neprocjenjivo zadovoljstvo koje nitko ne može platiti - rekao je Mate.

Osim obitelji, Mati je važno i prijateljstvo, posebno s kumom Markom Perkovićem Thompsonom. Thompson je autor nekih od najpoznatijih Bulićevih pjesama i desna ruka u glazbenom stvaralaštvu.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- To je uglavnom njegova zasluga, on me cijeli život poticao da pjevam onako kako smatra da je najbolje, a on je uvijek izvrsno odabrao - govori.

Iako je glazba njegova prva ljubav, Mate Bulić je nekada bio strastveni zaljubljenik u nogomet. Iako mu taj dio života nedostaje, sada pronalazi sreću u drugim stvarima.

- Vrijeme je učinilo svoje. Završili smo tu epohu, zatvorili tu knjigu, oprostili se od nogometa i sada uživam u drugim čarima života, poput pjevanja koje me ispunjava i raduje. Ako Bog da, pratit će me do kraja života - rekao je Mate.