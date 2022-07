Mate Bulić o Thompsonovom sinu: Nadam se da će biti dobro, on je snažan kao i njegov kum

Pjevač Mate Bulić (65) oporavlja se od posljedica uzrokovanih koronom.

- Bože moj, nakon skoro dvije godine, točnije godinu i devet mjeseci - jesam li ja taj koji je bio prije te korone? Kad mi kažu da šest mjeseci uopće nisam na noge izišao, svi su mi rekli posebno moja obitelj koja je bila uz mene, moja žena koja mi je bila desna ruka, ona mi je pričala, ali ja se ne sjećam ništa. Pitali su, je li ja išta pamtim iz tog dijela - ja sam samo rekao, ružne snove koji su tada bili - rekao je Bulić za IN Magazin.





Za oporavak, pjevač kaže da su najzaslužniji liječnici, ali i supruga, uz kćerke koje su uvijek bile uz njega. Unuci su mu davali snagu da se nastavi boriti.





- Posebna snaga su mi bili njih dvojica. Kad mi je žena rekla kad sam bio u toj komi i kad su mi spominjali njih da su mi suze polazile, malo sam emotivan, ali to je tako. Čovjek ne može doći i reći da to mi je snaga, ali bila mi je snaga, unuci su svakom od nas tko je djed i baka na prvom mjestu i to ja tako gledam - kaže Mate.





Radi na autobiografskoj knjizi i kaže da mu mnogi sugeriraju da upravo i ovo teško životno razdoblje uvrstiti u nju, no on za to još nije spreman.



- Teško je pričati oko toga svega i od cijele te situacije što se događalo. To moram jednostavno ako počnem pričat moram im reći kako je bilo. To mi sad u ovom trenutku nije, što može biti za pola godine - ne znam. Tih 6 mjeseci, neću reći kome, ali onog perioda za koji nisam znao je li istina ili nije. Jedan segment toga je kad je moja supruga došla pa rekla da sam je nazvao telefonom - Ej je si li čula da je Mate Bulić umro? Kaže ona kako je umro, ako je pričao sa mnom - Ne, ne, meni su rekli iz Splita, jedan čovjek da je umro, tako da znaš - kaže Mate.

U Matinoj rodnoj Blatnici je tradicionalni 10. koncert Blatničke note dobrote, a organiziran je 8. kolovoza. Na koncertu je trebao nastupiti i Thompson, čiji je sin Ante trenutačno u bolnici.

- Bilo je sve spremno i Marko Perković Thompson, ne vjerujem, cijela Hrvatska javnost zna nažalost što se dogodilo s mojim malim kumčetom. Ja se nadam u dragog Boga da će to biti opet dobro i na kraju krajeva on je ipak kao kum čvrst. Evo i Bog je nekako i mene ostavio - rekao je Mate.

