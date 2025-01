Mate Bulić s kćeri bodrio naše rukometaše s tribina u Areni

Mate Bulić (67) sinoć je u Areni Zagreb s tribina bodrio naše rukometaše. Uz njega bila je i njegova kći Katja. U hrvatskom dresu, ponosno je pratio utakmicu, a glazbena legenda podijelila je njihovu zajedničku fotografiju na društvenim mrežama.

- Ponos - napisao je kratko uz zajedničku fotografiju s kćeri.

Osim toga, uz objavu je dodao i poznati slogan: "Iznad svih Hrvatska!", te time pokazao koliko podržava reprezentaciju. Hrvatski rukometaši osigurali su prolazak u finale nakon pobjede Francuske, a sinoć je cijela Hrvatska slavila.

Mate je ponosni otac dviju kćeri, Katje i Ane, koje su danas uspješne poslovne žene, supruge i majke.

- Jedna je menadžerica, danas vodi vlastitu firmu, a druga je odvjetnica s najvećim referencama koje jedan odvjetnik može imati. “Zakucala” je u Londonu i Chicagu - ističe pjevač te sve zasluge u odgoju 'prepisuje' svojoj supruzi Zdravki, s kojom je više od 40 godina u braku.

Frankfurt: Pjevač Mate Bulić | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Moram priznati, da je za sve te poslove, sve dobre stvari koje imaju danas moja djeca zaslužna moja supruga Zdravka. Ona se čitav život bavila njima i dok su one bile male pa do današnjeg dana, kad su svoji ljudi. Ali, i danas ona to pogleda što treba, kako može pomoći - ispričao nam je pjevač.