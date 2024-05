Mate Bulić za 24sata: Thompson će pjevati u Imotskom, uspio sam ga nagovoriti! Vrijeme je...

Istina je. Thompson će nastupiti na Gospinim danima u Imotskom, govori nam Mate Bulić. Zajedno s Matom i Draženom Zečićem, Marko Perković Thompson će pjevati 6. kolovoza na obnovljenom stadionu Gospin dolac.

Thompson je posljednji put imao koncert 2022. godine. Pjevač se tad povukao iz javnosti i otkazao nastupe kako bi bio uz sina Antu Mihaela, koji je bio u ozbiljnom zdravstvenom stanju.

Bulić kaže da je pjevača trebalo malo nagovarati.

- Uspio sam ga nagovoriti. Cijela obitelj i ja smo mu govorili da je vrijeme i da je to dobro za njega. Nema smisla više ovako - objašnjava Bulić.

Krsni kum Thompsonovom sinu je Bulić. Pjevači su se poznavali godinama, ali suradnja na pjesmi ''Lijepa li si'' njihovo prijateljstvo je pretvorila u kumstvo.

- Veza između mene i Thompsona je neraskidiva. On me poticao i stalno gurao te mi poklanjao pjesme. Ljudi su ga molili za te pjesme, ali on ih je odbio. Mene je tih 20 pjesama koštalo nula centi - rekao nam je Mate ranije.

Thompson je krizmani kum Matinoj kćeri Katji.