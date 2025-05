Mate Rimac uplatio pomoć Avi Karabatić, otkrila je i koliko...

Bivša reality zvijezda Ava Karabatić u srijedu je na društvenim mrežama podijelila kako je preminuo njezin otac Ivica. Osim toga, progovorila je o teškoj financijskoj situaciji. Priznala je da su posljednjih mjeseci izgubili stan u Splitu i da su u Beogradu pronašli privremeno utočište kod prijatelja.

Svjesna da nema više nikog od obitelji, zamolila je javnost za pomoć kako bi mogla dostojanstveno ispratiti oca. Na njezin apel brzo su reagirala mnoga poznata lica. Među njima i Simona Mijoković, bivša supruga Ante Gotovca, koja je pozvala sve dobre ljude da podrže Avu u ovom teškom trenutku. Pomogao joj je, čini se, i poduzetnik Mate Rimac.

- Hvala Rimcu na velikodušnoj donaciji - napisala je uz fotografiju koja pokazuje da joj je uplatio 200 eura.

Foto: Instagram/screenshot

Prema informacijama koje je objavila, Ivica je preminuo u 59. godini u Beogradu. Imao je dva ugrađena stenta nakon što je prošlo ljeto završio u splitskoj bolnici, ali u posljednje vrijeme nije se žalio na zdravlje.

- Bio je sretan i veseo, kao i uvijek nasmijan - rekla je Ava za Slobodnu Dalmaciju.

Često je isticala kako joj je otac bio velika podrška i oslonac kroz život, posebno kad se borila s alkoholizmom.

- Moj tata mi znači sve na svijetu; on je bio uz mene i kada sam se ja suočavala s vlastitim demonima. Moja borba s alkoholizmom dovela me do ivice, ali uz njegovu podršku i ljubav uspjela sam da pronađem snagu da nastavim dalje - napisala je bivša reality zvijezda jednom prilikom na društvenim mrežama.

Zadar: Ava Karabatić u pratnji oca Ivice dolazi na suđenje zbog ucjenjivanja profesora | Foto: Dino Stanin/PixSell