Matea Hohnjec nakon izlaska iz zatvora: 'Bilo mi je užasno. Ima silovanja, zatvaranja u samicu'

Matea Hohnjec, bivša manekenka i sestra nekadašnje Miss sporta Stefany Hohnjec, ispričala je svoju ispovijest u novom HRT-ovom dokumentarcu 'Treći život'. Objasnila je kakav je život imala u zatvoru, u kojem je završila zbog tri kaznena djela. Problemi su u njezinu životu počeli kad se susrela s drogom.

- Ne sjećam se baš svog najranijeg djetinjstva, ali se sjećam da sam imala lijepo djetinjstvo. Trenirala sam sport, baš kao i moja sestra Stefany. Učile smo strane jezike, išle u privatnu školu i imale smo lijepo djetinjstvo. Od mirnog i normalnog djetinjstva sve je počelo ići krivim tijekom, od mog bježanja, izlaženja sa starijim i krivim dečkima, a zašto? Stvarno ne znam zašto... - rekla je Matea na početku 'Trećeg života' te se prisjetila kako je upala u probleme i počela konzumirati droge.

Foto: HRT/Screenshot

Sve počelo od marihuane

- Moj prvi dečko je bio DJ i bio je dosta stariji od mene. Tada sam prvi put ušla u opasan svijet i vidjela taj svijet droge. U društvu je bio jedan stariji prijatelj koji je mene zamolio da mu pričuvam travu - nasmijala se Matea i nastavila:

- Pristala sam mu pričuvati travu zato da bi se dokazala ispred tog društva. Tu sam travu stavila u svoju torbu, a nju su pronašli moji roditelji koji su zvali policiju. Policija je rekla da ću zbog toga ići u maloljetnički zatvor ili na odvikavanje. To je trenutak koji bih izdvojila kada je krenuo moj problematičan period - objasnila je.

- Nisam sponzoruša, hajdemo reći starleta. Taj izraz starleta jednom sam i guglala da vidim što znači i to znači zvijezda u usponu. Htjela sam živjeti život na visokoj nozi, ne raditi ništa, sve tako površno zapravo... Došla sam iz Poreča u veliki Zagreb i tada su me počele privlačiti krive i pogrešne stvari. Počela sam konzumirati droge i izlazila... Živjela sam luksuzno, odijevala se skupo, izlazila u najskuplje restorane, ali to sve nije bilo baš tako sjajno kako je izgledalo. U svom životu sam osuđena za tri kaznena djela, prvo je bilo davanje prostorije za konzumiranje droge, drugo je bilo krivotvorenje novčanica i treće - pokušaj pljačke - priznala je.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

'Kriminalci su uvijek tu bili za mene'

Prisjetila se i svoje mladenačke ljubavi.

- Bila sam u vezi s jednim Talijanom koji je bio moj partner u kriminalu, a zajedno smo varali ljude - priča kroz smijeh Matea Hohnjec te nastavlja: - Imali smo dosta zajedničkih avantura, proputovali smo svijet. Sve je to počelo bezazleno, a na kraju su se svi problemi zaredali. Taj Talijan je imao dosta dobrih kontakta, a ja sam mu dobro došla zato što sam bila lijepa i pametna. Mi smo, Bože mi oprosti, zajedno mogli i brda pomicati... Ja sam htjela i pokušavala pronaći normalan posao i stalni radni odnos. Radila sam u jednoj mjenjačnici u Poreču, radila sam i u jednoj trgovini. Bila sam tada dosta osuđivana i nitko me nije htio zaposliti, a ta kriminalna obitelj ti uvijek tu ostane i njima se uvijek možeš vratiti. Kriminalci su uvijek tu bili za mene, a ostali su mi uvijek okretali leđa - rekla je.

Potom je usljedila kupnja krivotvorenih novčanica.

- Skupila sam novac i odlučila kupiti krivotvorene novčanice. Za to sam krenula u Italiju, potpuno sama. Išla sam kroz Split do Ancone, a to je najjednostavnija ruta, a i tko bi zaustavio jednu mladu curu samo s jednim koferom. Ljudi koji su me dočekali u Anconi bili su stvarno normalni, kao i svi... Meni nije bilo ništa čudno što su mi stavili povez preko očiju do lokacije gdje se nalazio novac, to je bila sasvim normalna procedura. Kada smo došli, bila je sasvim opuštena atmosfera, a na stolu su bile novčanice, oružje i droga... Oko tog stola su se čak igrala i neka djeca - dodala je Matea.

Foto: HRT/Screenshot

U zatvoru se svega nagledala.

- Prije nego sam došla u zatvor nisam bila svjesna gdje idem. Dok ne čujete zvuk tih vrata, nije vam ništa jasno. U zatvoru ništa ne valja, ni jedna strana nije pravedna. Ima svega, od silovanja, zatvaranja u samicu, tuča, zatvor je grozan. Ima i mita i korupcije, sve je to istina. Zatvor je užasan - iznijela je Hohnjec. Nakon zatvora osjetila je, kaže, poziv da mora otići u Međugorje.