Trenutačno imam 95 kilograma i prezadovoljan sam svojim izgledom te se u svom tijelu osjećam odlično, govori nam Matej Petrović (27), pobjednik pete sezone 'Života na vagi'.

U show je ušao sa 152 kilograma, a naposljetku mu je vaga pokazala 84,1 kilogram. Smršavio je 67,9 kilograma, odnosno izgubio je 44,7 posto tjelesne mase. Kaže da svakodnevno vježba...

- Sada su to većinom treninzi za nabijanje mase i oblikovanje tijela. Trebalo mi je samo 27 godina života da shvatim da se izjava 'masa je mama' ne odnosi na količinu hrane koju unesem, nego na mišiće - poručio je.

Nedavno je na Instagramu objavio fotografiju na kojoj pozira s dresom rukometnog kluba Slatina.

- To je zadnji klub za koji sam u Hrvatskoj igrao i uz njega me vežu samo najljepša sjećanja. Moji prijatelji i suigrači iz RK Slatine pratili su show i moj proces mršavljenja, a nakon finala pripremili su mi iznenađenje koje me dirnulo i vratilo u lijepa vremena provedena s njima. Poklonili su mi dres i probudili u meni jaku želju da ponovno zaigram - ispričao je Matej koji se rukometom bavio gotovo 15 godina.

Ovaj simpatični mladić je tijekom snimanja 'Života na vagi' upoznao asistenticu producenta showa, Anju Glavaš, s kojom je započeo romantičnu vezu.

- Sam sam je birao tako da nema smisla da vam se sada tu žalim na nju - objasnio je.

Matej dolazi iz Đurđenovca, a trenutačno s roditeljima i djevojkom boravi u njemačkom Neuenbürgu.

- Iz Njemačke se planiram odjaviti i svoj život nastaviti u Hrvatskoj. Zbog epidemiološke situacije u cijelom svijetu mislim kako bi bilo neodgovorno od mene ishitreno donijeti odluku o povratku, pokretanju posla i igranju rukometa. No u svakom slučaju vraćam se u Hrvatsku i želim svoj život nastaviti u njoj, a kada će to točno biti ne mogu znati. Isto tako, ne znam još za koji ću rukometni klub zaigrati. Kada prođe korona moći ću vam dati konkretne odgovore - otkrio je.

A evo kako provodi vrijeme.

- Kao što ste mogli vidjeti na mom Instagram profilu, dane provodim sekirajući mamu, dižući tati tlak i naganjajući curu po stanu. Uživam sa svojim voljenima, ali ne i oni sa mnom - rekao je.

Pitali smo ga kako se nosi s popularnošću.

- Vjerujem da se nosim dobro i ne primjećujem da mi je 'popularnost' donijela neke promijene u životu. Veseli me kada me netko zaustavi na cesti i kaže mi da sam je/ga potaknuo na vježbanje i promjenu loših životnih navika. Takvi komentari motiv su mi da i dalje ustrajem u vježbanju. Ja sam još uvijek onaj isti stari Bubi, a takav ću i ostati - ističe.

Za kraj nas je zanimalo što bi savjetovao svima koji bi se htjeli prijaviti u 'Život na vagi'.

- Savjetovao bih im da se suoče s problemom prekomjerne tjelesne težine i odluče na njemu poraditi, bilo to pred kamerama ili ne - zaključio je.