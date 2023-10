Mateo je u 'Superstaru' prošao dalje, dobio i ponudu za posao od Severine i Filipa Miletića

Mateo Resman ima 30 godina i dolazi iz Gerova te radi kao odgojitelj u vrtiću. Mateo je otpjevao žiriju 'Superstara' pjesmu od Celine Dion 'It's All Coming Back to Me Now'.

U djetinjstvu je prošao teško razdoblje kada su se njegovi roditelji razišli i otac mu je preminuo.

- Bilo je tu alkohola i svega, tužno je - priznao je prije nastupa pred kamerama.

Svojim je glasom osvojio sve članove žirija, a imali su samo riječi hvale.

- Dođi ovamo - rekao je Filip Miletić Mateu nakon što je izveo pjesmu i zapisao mu je svoj broj telefona.

- Javi se. Imaš posao - dodao je.

I Severina mu je dala broj.

- Vidi, ono što je bitno, od prve sekunde si zaplijenio svu našu pozornost, od prve sekunde, a u petoj smo rekli: 'Brate, ovaj pjeva. Nemamo tu što raditi' - rekao je Tonči Huljić.

- Super su ti visine. Odličan izbor pjesme. Mislim, Celine Dion, jedna od najtežih žena ikad za skinuti. Svaka čast, jako jako dobro - komentirala je Nika Turković.

- Jedno je definitivno. Beograd ima Novaka Đokovića, a Gerovo ima Matea - istaknuo je Filip.

Mateo je dobio četiri glasa 'da' za prolazak dalje.