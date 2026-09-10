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STIŽE PRINOVA

Matija Cvek i supruga Miriam čekaju drugo dijete: 'Ovo je najbolje razdoblje mog života'

Piše 24sata,
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Matija Cvek i supruga Miriam čekaju drugo dijete: 'Ovo je najbolje razdoblje mog života'
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Zagreb: Matija Cvek s obitelji prošetao gradom | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Matija Cvek (33) otkrio je kako sa suprugom Miriam (28) čeka drugo dijete, i to sina. Par već ima djevojčicu Lotu, rođenu 2024. godine, a dolazak sina očekuju krajem veljače ili početkom ožujka.

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Matija Cvek (33) u razgovoru za Gloriju otkrio je kako sa suprugom Miriam (28) čeka drugo dijete, i to sina. Par već ima djevojčicu Lotu, rođenu 2024. godine, a dolazak sina očekuju krajem veljače ili početkom ožujka.

- Beba stiže iduće godine, krajem veljače ili početkom ožujka. Ovaj put čekamo dječaka, tako da će sve biti novo i drugačije, jako se veselimo. Svi četvero smo Ribe u horoskopu, to će biti brodolom. S nama Ribama je dosta emotivno, uz puno smijeha i nešto suza. Prevrtljivo, ćudljivo - našalio se pjevač i dodao kako dolazak sina nije bio iznenađenje jer su i on i supruga željeli još jedno dijete.

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- Išli smo u tom smjeru i željeli smo jer, kad nam je prvi put tako dobro ispalo, zašto ne probati i drugi put. Baš sam sretan, jednostavno sam sretan, veselim se. Vjerujem da će biti dosta drugačije nego prvi put. Ali imam stvarno divnu obitelj. Od supruge, pa s njezine strane, do svih mojih. Svi su nam blizu i uskaču nam, pomažu koliko je moguće. Stvarno imamo pomoć sa svih strana - kazao je Cvek koji se s Miriam vjenčao 2024., a koja se rijetko pojavljuje u javnosti. 

Cvek će 28. studenoga prvi put nastupiti pred tisućama ljudi u zagrebačkoj Areni na svojem najvećem koncertu dosad, koji je već gotovo rasprodan. 

- Svjestan sam da mi je ovo najbolje razdoblje života, to sigurno. Dobar sam sa sobom, svi oko mene su zdravi, radimo lijepe stvari, uspjeli smo proći mnoge izazove i iskušenja, odraditi neke velike stvari, uz pomoć obitelji i svih suradnika. Stvarno mogu reći da smo uspjeli u ovom dosadašnjem periodu života - kazao je Cvek za Gloriju. 

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